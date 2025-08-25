Srdačan i prijateljski razgovor sa ambasadorom Kine: Vučić se sastao sa Li Mingom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom.

– Odličan sastanak sa ambasadorom Narodne Republike Kine. U srdačnom i prijateljskom razgovoru razmotrili smo detalje i prioritete agende mog predstojećeg susreta sa predsednikom Si Đinpingom, kao i druge teme od uzajamnog interesa – objavljeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

On je posebno naglasio da Srbija i Kina nastavljaju da razvijaju saradnju u oblasti infrastrukture, energetike i trgovine.

– Ali i da se snažno oslanjamo jedna na drugu kada je reč o očuvanju mira, stabilnosti i međusobne podrške na međunarodnom planu. Ponovio sam zahvalnost na doslednoj podršci Kine i istakao da su odnosi dveju država primer iskrenog prijateljstva i poverenja, na kojima će se i ubuduće graditi zajednički projekti od koristi za oba naroda.

(Pančevac)

