Karatista Strahinja Vajić osvojio srebro

Na međunarodnom karate turniru „Bijeljina open – noć šampiona 2025„, održanom u etno selu Stanišić, u kategoriji borbe kadeti do 63 kg, Strahinja Vajić, borac Karate kluba „Radnički Kovin“, osvojio je drugo mesto.

Vajić je učestvovao i u karate kampu u Apatinu u organizaciji Karate saveza Vojvodine, tako da sve ovo predstavlja za Vlajića dobru pripremu za takmičenja koja ga očekuju do kraja kalendarske godine.

„Želimo mu puno uspeha u nastavku sezone“, kažu u Karate klubu „Radnički“ Kovin, čiji je Vajić takmičar .

Inače, festival karate sporta u Bijeljini je trajao tri dan i okupio je 401 učesnika iz 63 karate kluba iz 11 zemalja. Takmičari su nastupili u 518 kategorija.

Kako su istakli brojni učesnici kampa, ovako koncipiran program „Kumite karate kamp 2025“ naročito je pogodan za mlade karatiste koji su uz instuktore, velike poznavaoce ove borilačke veštine, imali priliku da nauče mnogo novih detalja. Oni stariji su, uz današnji nastup na 19. međunarodnom turniru „Bijeljina OPEN – Noć šampiona 2025“ zvanično ušli u nastavak sezone i pripreme za predstojeća velika takmičenja na državnom i međunarodnom nivou.

(Pančevac)