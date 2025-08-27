SD Planteks 2981 odličnim rezultatim počela novu sezonu

Streljačka družina Planteks 2981 iz Plandišta učestvovala je na prvenstvu Vojvodine u Subotici na takmičenju MK puškom ležeći stav i trostav opšta kategorija.

Ekipu su činili Kristina Balog sa odličnih 332k, Davor Ćalić sa 327k i Duško Majstorović sa 282k i osvojeno je 4. mesto ekipno u disciplini MK ležeći stav 50m,

Vanja Borisavljević nastupao je pojedinačno sa 264k.

„Zahvaljujemo se SK Spartak na odlično organizovanom prvenstvu kao i sudijama Rajko Račić i Miodrag Frič na fer i korektnom suđenju“, navode u SD Planteks 2981 i dodaju da ovim počinju novu takmičarsku sezonu.

