Dačić o ulasku u Rektorat: Zatekli smo 142 osobe i kod njih 8 suzavaca, pancire i radio stanice

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija noćas u Novom Sadu asistirala ulasku rektora u zgradu Rektorata na njegov poziv, i po nalogu tužioca je izvršila pretres gde je zatekla 142 osobe i da su kod njih osam nađeni suzavac, paniciri, ručno pravljene radio stanice.

„Sačinili smo fotodokumentaciju, zapisnik o pretresu, u prisustvu rektora, i policija je napustila Rektorat. Mi se nalazimo ispred. Kako će Univerzitet da funkcioniše, nije pitanje policije. Mi reagujemo na poziv nadležnog organa“, rekao je jutros Dačić za Radio televiziju Srbije.

On je naveo da su sinoć povređena 13 policajaca, napominjući da je na njih izvršen „masovni, brutalni napad“, od kojeg se ona samo branila. Oštećeno je 18 policijskih vozila, otet jedan službeni pištolj.

Rekao je takođe da su tokom sinoćnjeg protesta ukupno privedena 42 lica.

„U 21.00 čas demonstranti okupljeni ispred Filozofskog fakulteta su gađali kordon kamenjem i jajima. Imali su hirurške maske i šlemove. U 21.27 su fizički napali policiju, topovskim udarima, šipkama, zapaljivom tečnošću, tek onda je policija upotrebila sredstava prinude da se odbrani“, rekao je Dačić.

On je ocenio da nasilje provnicima vlasti „služi kao političko pogonsko gorivo za dizanje tenzija“.

(Beta)

