Vršac: Saniranju udarnih rupa u centru grada

U Vršcu se uskoro kreće sa radovima na saniranju udarnih rupa uz prethodno struganje glodalicom sa formiranjem udarnih rupa.

Vrši će se mašinsko otvaranje udarnih rupa, koje će se popunjavati asfaltnom masom. Radovi će uglavnom obuhvatiti deo oko centra grada i Kuštiljskog naselja, dok će se u ostalim ulicama vršiti redovno saniranje udarnih rupa.

Pored ovih, izvodiće se i radovi na ručnom ugradjivanju asfaltne mase ,na raskrsnici ulica Sterijine i Feliksa Milekera u zoni pešačkih prelaza, u cilju adekvatnog obezbedjivanja pristupa i kretanja osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. U zoni radova biće postavljena radna saobraćajna signalizacija.

Apel svim učesnici u saobraćaju je da regulišu brzinu u zoni radova i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

(Grad Vršac)