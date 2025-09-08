Debeljača: Moto klub De’wheels slavi 20 godina

U Debeljači, mestu poznatom po ljubavi prema motorima i slobodi drumova, ove godine se obeležava važan jubilej – 20 godina od osnivanja Moto kluba De’Wheels. Klub koji je nastao iz entuzijazma i prijateljstva nekolicine zaljubljenika u dvotočkaše, danas okuplja brojne članove, prijatelje i simpatizere širom zemlje i regiona.

Početak kluba vezuje se za 2005. godinu, kada je grupa lokalnih motociklista rešila da svoju strast prema vožnji pretoči u organizovanu zajednicu. Ime De’Wheels ubrzo je postalo prepoznatljivo, ne samo u Debeljači, već i širom moto-scene u Srbiji.

Više o ovom klubu pogledajte u prilogu RTV Kovačica:

(Pančevac/RTV Kovačica)