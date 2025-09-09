Uzdin: Otvaranje manifestacije „Jesenji plodovi“ 19. septembra

Uzdin će biti domaćin tradicionalne kulturno-gastronomske manifestacije „Jesenji plodovi“ između 19. i 21. septembra 2025. godine, u organizaciji Književno-umetničkog društva „Tibiskus“.

Program počinje u petak, 19. septembra , prijemom gostiju iz Trgovišta – Rumunija i izložbom književnih časopisa.

U subotu, 20. septembra , od 9 časova, pripremljeni su posebni trenuci: žrtvovanje svinje po drevnom običaju, takmičenja u pripremanju čorbe od pasulja sa suvim mesom, otvaranje izložbe „ Jesenji plodovi “, festival „ Gala brenda “, ali i izložba slika koju je potpisao Trifu Šošdean.

U nedelju, 21. septembra , događaj se završava dodelom nagrada i odlaskom gostiju.

Organizatori pozivaju publiku da učestvuje u što većem broju nastupa, kako bi zajedno proslavili tradicije, kulturu i radosti jeseni. Dugo očekivani događaj održaće se u Casa Românească, u sedištu Književno-umetničkog društva „Tibiscus“ u Uzdinu.

(RTV Kovačica)