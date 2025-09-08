Drama u Izmiru: Tinejdžer (16) izveo napad na policijsku stanicu, ubijena dva policajca

Manifestadija Rukopisi: Ješić podržao mlade pesnike
13:00
08.09.2025
Dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u oružanom napadu na policijsku stanicu u Izmiru na zapadu Turske, rekli su danas bezbednosni izvori.
Napadač, za koga se navodi da ima 16 godina, pritvoren je nakon što je otvorio vatru na policijsku stanicu Salih Isgoren u okrugu Balkova, javila je televizija NTV.
Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mesta.
#sondakika | izmir Balçova’da Salih işgören Polis merkezi’ne saldırı düzenlendi, saldırıda 2 polisimiz şehit oldu, saldırganın 16 yaşında olduğu öğrenildi.
Saldırıda şehit olan polisler:
• 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir
• Polis Memuru Hasan Akın.
• Polis Memuru Ömer… pic.twitter.com/qjbEszln37
— Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com) September 8, 2025
Turska je u prošlosti bila meta napada kurdskih militanata, islamističkih grupa i krajnje levičarskih organizacija, a među metama su često bile snage bezbednosti i vladine institucije.
Na jednom od snimaka vidi se muškarac kako trči ulicom, dok u ruci nosi nešto, moguće oružje.
İzmir Balçova’da 2 polisin şehit olduğu saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.
pic.twitter.com/zoEJnhgBlU
— Notify (@notifyhome) September 8, 2025
Izmir, treći po veličini turski grad na egejskoj obali, bio je pogođen napadima militanata u prošlosti, uključujući eksploziju automobila bombe ispred suda 2017. godine u kojoj su poginule dve osobe, podseća Rojters.
(Pančevac)