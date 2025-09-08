Svet

Drama u Izmiru: Tinejdžer (16) izveo napad na policijsku stanicu, ubijena dva policajca

12:46

08.09.2025

Dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u oružanom napadu na policijsku stanicu u Izmiru na zapadu Turske, rekli su danas bezbednosni izvori.

Napadač, za koga se navodi da ima 16 godina, pritvoren je nakon što je otvorio vatru na policijsku stanicu Salih Isgoren u okrugu Balkova, javila je televizija NTV.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mesta.

Turska je u prošlosti bila meta napada kurdskih militanata, islamističkih grupa i krajnje levičarskih organizacija, a među metama su često bile snage bezbednosti i vladine institucije.

Na jednom od snimaka vidi se muškarac kako trči ulicom, dok u ruci nosi nešto, moguće oružje.

Izmir, treći po veličini turski grad na egejskoj obali, bio je pogođen napadima militanata u prošlosti, uključujući eksploziju automobila bombe ispred suda 2017. godine u kojoj su poginule dve osobe, podseća Rojters.

