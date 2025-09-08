Drama u Izmiru: Tinejdžer (16) izveo napad na policijsku stanicu, ubijena dva policajca

Dva policajca su ubijena, a jedan je ranjen u oružanom napadu na policijsku stanicu u Izmiru na zapadu Turske, rekli su danas bezbednosni izvori.

Napadač, za koga se navodi da ima 16 godina, pritvoren je nakon što je otvorio vatru na policijsku stanicu Salih Isgoren u okrugu Balkova, javila je televizija NTV.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci sa lica mesta.

#sondakika | izmir Balçova’da Salih işgören Polis merkezi’ne saldırı düzenlendi, saldırıda 2 polisimiz şehit oldu, saldırganın 16 yaşında olduğu öğrenildi. Saldırıda şehit olan polisler: • 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir

• Polis Memuru Hasan Akın.

• Polis Memuru Ömer… pic.twitter.com/qjbEszln37 — Siyaset Cafe (@SiyasetCafe_com) September 8, 2025

Turska je u prošlosti bila meta napada kurdskih militanata, islamističkih grupa i krajnje levičarskih organizacija, a među metama su često bile snage bezbednosti i vladine institucije.

Na jednom od snimaka vidi se muškarac kako trči ulicom, dok u ruci nosi nešto, moguće oružje.

#SONDAKİKA İzmir Balçova’da 2 polisin şehit olduğu saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

pic.twitter.com/zoEJnhgBlU — Notify (@notifyhome) September 8, 2025

Izmir, treći po veličini turski grad na egejskoj obali, bio je pogođen napadima militanata u prošlosti, uključujući eksploziju automobila bombe ispred suda 2017. godine u kojoj su poginule dve osobe, podseća Rojters.

(Pančevac)