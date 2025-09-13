Koliko je novca potrebno za pripremu zimnice?

Iako su temperature i dalje letnje, uveliko se razmišlja o pripremi zimnice, a domaćice se preračunavaju da li da je same spremaju ili da kupuju. Proveravali smo cene na pijaci u Vranju, prenosi RTS.

Tradicija pripreme zimnice i dalje je deo svakog domaćinstva u gradu, pa je zato važna gradska scena – zelena pijaca. Ponuda je bogata, ima dosta sezonskog voća i povrća, a cene se formiraju u zavisnosti od potražnje.

„Paprika je od 150 do 170 dinara, ljuta paprika je 200, vezanka 250 dinara, paradajz 150 dinara, iste su cene kao i prošle godine, kupus je 80, krastavac je 100 dinara“, navodi Danijel Stojmenović, prodavac iz Vranja.

Na pitanje – da li suša uzela danak, Slavoljub Trajković, poljoprivrednik iz Buštranja kod Vranja odgovara da jeste. Dodaje: “Ali, navodnjava se non stop tako da je dobro. Ja radim više na otvorenom”. Na pitanje – kakav je kvalitet i rod, odgovara: “Dobar, nije loš, suša je ove godine, ali paprika uspela, kupus, samo mnogo posla, navodnjavanje…“

Branka Simonović, iz Vranja kaže da kupuje papriku za nizanje. Za jedan niz neophodno joj je tri, tri i po kilograma, a za više – od tri i po pa naviše. Na pitanje da li je skupa paprika ove godine, Branka odgovara: “Pa, nije ništa bolje nego prošle godine.“

„Sada je više paprika na udaru nego paradajz, mada i paradajz lepo ide”, kaže Slađan Trajković, poljoprivrednik iz Kupininca kod Vranja. Dodaje da je paprika isključivo njihova. Proizvode je na otvorenom, kaže da su i paprika i paradajz domaći. Na pitanje da li je suša uticala na rod i kakvog je kvaliteta, Slađan odgovara: “Mnogo je uticala, samo ko ima dobru vodu da zaliva i dobar proizvod može da bude.“

Biljanu Milošević Stošić pitali smo da li se isplati spremati ajvar. “Ukoliko hoćete da to bude kvalitetno onda se isplati, ali treba uložiti mnogo truda na stranu finansijski deo koji nije takođe zanemarljiv. Kada znate od kakvih paprika ste spremili ajvar i kada ste sami to svojom rukom radili, onda je to je užitak“, ističe ona.

Za teglu ajvara potrebo je oko dva kilograma kvalitetne, crvene paprike, so, ulje, šećer, i dosta truda i rada domaćica. Domaćice u Vranju tegla košta oko 500 dinara, ali kažu domaći ajvar nema cenu.

