Crvena zvezda savladala Železničar 7:1

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Železničar iz Pančeva rezultatom 7:1 u utakmici osmog kola Superlige Srbije.

Zvezda je „sedmicom” obeležila 62. rođendan Marakane, a het-trik je postigao Aleksandar Katai golovima u trećem, 19. iz penala i 44. minutu.

Mirko Ivanić pogodio je u 44, Nemanja Radonjić u 72, Tomas Handel u 82. i Vladimir Lučić u 88. minutu.

Drugo poluvreme odigrano je po jakom pljusku, a sjajan gol za Pančevce postigao je Silvester Džasper u 63. minutu.

Domaćin je do kraja još tri puta zatresao mrežu Železničara. U 71. minutu Radonjić je iskoristio grešku u odbrani i preciznim udarcem pogodio pod prečku za 5:1.

Handel je u 82. minutu centaršut Duartea pretvorio u šesti gol, a konačnih 7:1 postavio je Lučić u 87. minutu posle asistencije Avdića.

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle utakmice sa Crvenom zvezdom u osmom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije.

– Želeli smo da budemo agresivni i izađemo visoko, izvršimo pritisak na Zvezdinu poslednju liniju. Primili smo četiri gola do poluvremena, ali nismo želeli da se povučemo, imali smo nameru da postignemo neki gol. Na kraju smo se raspali i crveno-beli su nam još tri puta zatresli mrežu – rekao je Koković.

Železničar na četvrtom mestu tabele ima 12 bodova. U devetoj rundi dočekuje OFK Beograd 20. septembra.

(Pančevac/S.L)