„Omoljčanke“ čuvaju tradiciju kroz novu kolekciju

U Omoljici, Udruženje žena „Omoljčanke“ svojim radom neguju tradiciju i čuvaju stare zanata od zaborava. Ove vredne ruke već dve godine izrađuju razne zanimljive rukotvorine i na taj način predstavljau svoja umeća široj javnosti, prenosi RTV Pančevo.

Predsednica udruženja Slavica Polić, istakla je značaj njihovog rada, kao i ogromnu ljubav koju gaji prema svom uduženju već 11 godina.

Članice uduženja su nam sa pokazale postupak kako nastaju ovi komadi odeće.

Ove divne žene odlučile su da pored svih aktivnosti koje imaju, ljubav prema tradiciji izraze kroz novu modnu kolekciju. Ogromnu podršku dobijaju od Mesne zajednice Omoljica, Doma kulture „Vuk Karadžić“ Omoljica kao i od grada Pančeva.

Šta sve Omoljčanke pripremaju možete videti u prilogu Jelene Nedeljkov na RTV Pančevo:

(RTV Pančevo)