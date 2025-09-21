Selo Južni Banat

„Omoljčanke“ čuvaju tradiciju kroz novu kolekciju

Ove divne žene odlučile su da  pored svih aktivnosti koje imaju, ljubav prema tradiciji izraze kroz novu modnu kolekciju

21.09.2025

printscreen/TV Pancevo

U Omoljici, Udruženje žena „Omoljčanke“ svojim  radom  neguju tradiciju  i čuvaju stare zanata od zaborava. Ove vredne ruke već dve godine izrađuju razne zanimljive rukotvorine i na taj način predstavljau svoja umeća široj javnosti, prenosi RTV Pančevo.

Predsednica udruženja Slavica Polić, istakla je značaj njihovog rada, kao i ogromnu ljubav koju gaji prema svom uduženju već 11 godina.

Članice uduženja su  nam sa pokazale postupak  kako nastaju ovi komadi odeće.

Ove divne žene odlučile su da  pored svih aktivnosti koje imaju, ljubav prema tradiciji izraze kroz novu modnu kolekciju. Ogromnu podršku dobijaju od Mesne zajednice Omoljica, Doma kulture „Vuk Karadžić“ Omoljica  kao i  od grada Pančeva.

Šta sve Omoljčanke pripremaju možete videti u prilogu Jelene Nedeljkov na RTV Pančevo:

(RTV Pančevo)

