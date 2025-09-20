Kulturni centar Kovin: Otvaranje 39. Oktobarskog likovnog salona 1. oktobra

U galeriji Kulturnog centra u Kovinu, 1. oktobra biće otvoren 39. Oktobarski likovni salon. Iz celog sveta na salon je pristiglo oko 130 radova, a najboljima po oceni žirija će biti uručene nagrade u četiri kategorije.

U Kovinu se tokom jeseni održava jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija, koja prezentuje savremeno likovno stvaralaštvo – Oktobarski likovni salon. U galeriji Kulturnog centra Kovin, 1.oktobra u 19 sati biće svečano otvoren 39. Oktobarski likovni salon, kaže Ljubica Kocić, direktorka ove kulturne ustanove.

Prema rečima Ljubice Kocić, postoji veliko interesovanje umetnika za izlaganje u okviru Oktobarskog likovnog salona. Zato i žiri koji čine istaknuta imena u svetu umetnosti nema lak zadatak da izabere najbolje radove pristigle iz celog sveta.

U okviru salona dodeljuju se nagrade u četiri kategorije, slikarstvo, vajarstvo, crtež – grafika i alternativni likovni mediji. Osim toga, žiri je odlučio da dodeli i pohvale umetnicima. Održavanje manifestacije podržala je opština Kovin, a salon će za posetioce biti otvoren do 31. oktobra.

(RTVPančevo)