Gastronomski susret: Danas „Maznik fest“ u Jabuci

U Jabuci će se danas održati druga po redu manifestacija „Maznik fest“. Gastronomski susret organizuje Udruženje Makedonaca „Ilinden“, a u pripremi makedonskog tradicionalnog specijaliteta okušaće se članice udruženja žena iz Južnog Banata,, prenosi RTV Pančevo.

Selo Jabuka će ovog vikenda, kao i mnogo puta do sada, postati pravi raj za gurmane. Nakon uspešne „premijere“, jabučko Udruženje Makedonaca „Ilinden“ ovog septembra po drugi put organizuje „Maznik fest“ – gastronomsku manifestaciju posvećenu makedonskom specijalitetu poznatijem kao „maznik“. Prema rečima Blagoje Sokolovskog, predsednika Ilindena, pripreme su u jeku, a učesnike i posetioce očekuje nesvakidašnje iskustvo.

Pita „maznik“ podseća na gibanicu ili burek, ali ih daleko nadilazi po ukusu – smatra svako ko se bar jednom susreo sa ovim testom. Ipak, nije ga lako pripremiti – te u ovom kulinarskom izazovu briljiraju samo retke domaćice. Članice udruženja Ilinden već su postale majstori u izradi maznika, a pridružiće im se i žene iz celog Južnog Banata.

Početak manifestacije zakazan je za 10 sati u nedelju, 21. septembra, u prostorijama udruženja. A pošto je „Ilinden“ odličan domaćin, učesnike na kraju dana očekuje degustacija maznika uz najlepše makedonske pesme i živu muziku, a okupljanje neće biti takmičarskog karaktera. Događaj se realizuje uz podršku Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine.

(Pančevac/RTV Pančevo)