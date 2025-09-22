JKP Drugi oktobar: Čišćenje grada posle Grožđebala

Ekipe JKP „Drugi oktobar“ još jednom su pokazale svoju posvećenost i odgovornost poslu, već od 3 časa posle ponoći, do samog svitanja, očistile su ceo centar Vršca od otpada koji je ostao iza 67. berbe grožđa.

Na terenu su bili radnici svih sektora, uz korišćenje specijalizovane mehanizacije i vozila, kako bi gradske ulice, trgovi i trotoari već u ranim jutarnjim časovima bili uredni i bezbedni za građane.

Zahvaljujući njihovom predanom radu, Vršac je i ovog puta zasijao čist i spreman da nastavi sa svakodnevnim ritmom nakon jedne od najvećih manifestacija u gradu.

(Pančevac)

Grožđebal je zajedništvo, gostoprimstvo i ponos