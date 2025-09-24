KUD „Veselija” proslavio 87 godina na „Danima Rumuna“

Kulturno-umetničko društvo „Veselija” organizovalo je proteklog vikenda četrnaestu manifestaciju „Dani Rumuna u Glogonju”.

Najpre je u petak, 19. septembra, postavljena izložba starih fotografija, domaće radinosti i tradicionalnih jela u lokalnom domu kulture, što je nastavljeno i sutradan.

Drugog dana, u subotu, 20. septembra, u popodnevnim satima upriličen je koncert narodne muzike na platou Doma kulture, na kojem su, pored domaćina, nastupili i gosti iz Srbije i Rumunije.

Brojnoj publici prvo se obratio predsednik KUD-a „Veselija” Korneliju Idvorjan i svima poželeo dobrodošlicu, prilikom čega je istakao da društvo proslavlja i 87 godina postojanja i neprekidnog rada.

Događaj je zvanično otvorila pomoćnica pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Nevena Baštovanović.

– Oni koji svojim entuzijazmom i radom čuvaju i obogaćuju kulturnu baštinu istinski su osnova ne samo kulturno-umetničkih društava nego i dokaz vitalnosti jedne zajednice. Ovakve manifestacije nisu samo svečanost za jednu nacionalnu zajednicu, već i za sve građane kako Vojvodine tako i Srbije – rekla je Baštovanović.

Kulturno-umetnički program potrajao je oko sat i po, a obilovao je kvalitetnom rumunskom narodnom muzikom, pesmom i igrom.

Najpre su se predstavili domaćini, kada je svirao orkestar KUD-a „Veselija”, kao i solista na panovoj fruli Dorel Marjanu, a pevale su i vokalne solistkinje Joana Subić i Viktorija Stojku.

Potom je zaigrao folklorni ansambl pomenutog društva, a odmah zatim i imenjaci iz KUD-a „Veselija” koji su došli iz rumunske Dete.

Nekoliko pesama izvele su i mlade Novoseljanke Viktorija Jon i Teodora Mik.

I članovi folklorne sekcije glogonjskog Doma kulture prikazali je svoje umeće, a program su zatvorili gosti iz Rumunije, iz Gilada i Lugoža.

Sve je, po tradiciji, završeno neformalnim druženjem svih učesnika.

(Pančevac/J. Filipović)

GLOGONJ: „Dani Rumuna“ 19. i 20. septembra

GLOGONJ: „Veselija” razveselila narod za Kirvaj