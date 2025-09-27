Pravite li zimnicu: Pogledajte cene na pijacama!

Što se povrtarskih kultura tiče nije bilo značajnijih promena u pogledu ponude, a obim prodaje bio je malo bolji u odnosu na prethodnu sedmicu. Zabeležen je rast cena blitve, cvekle, krastavca salatara, kupusa, belog luka, ljute paprike i žutog pasulja.

U istom periodu bile su niže cene brokolija, celera, krompira, paradajza, patlidžana, peršuna korenaša i paškanata.

Na zelenoj pijaci u Kraljevu bila je slaba do prosečna ponuda voća i povrća tokom treće sedmice septembra. Mesec je pripreme tradicionalne zimnice, što je uticalo na bolju zainteresovanost kupaca i veći obim prodaje. U pogledu cena evidentiran je rast cena lubenice. Pad cena evidentiran je kod grožđa, kruške, pomorandže, šarene boranije, karfiola.

Ponuda poljoprivrednih proizvoda na zelenoj pijaci u Novom Sadu bila je prosečna, a prodaja malo bolja nego prethodnih nekoliko nedelja. Što se cena tiče došlo je do rasta dominantnih cena grejpfruta, blitve, belog luka, brokoli i tikvica. Jeftiniji su u odnosu na prethodni period bili grožđe belo ostalo, grožđe crno ostalo, šljiva, orah, cvekla, karfiol, krompir, kupus, crni luk, zelena salata i šargarepa.

Kvantašku pijacu u Leskovcu karakteriše solidna ponuda voća i povrća, dok je promet izložene robe bio na zadovoljavajućem nivou. Poskupeli su, u poređenju sa prethodnom sedmicom kupus i praziluk. Pad dominantnih cena evidentiran je kod grožđa, kruške, šljive, karfiola, crnog luka i šargarepe.

(Agromedia)