UŽ „Pančevke“: Tokom oktobra radionice veza i heklanja

Udruženje žena „Pančevke – Gornji grad“ u oktobru će organizovati radionice heklanja i veza. Prijavljivanje traje do 10., a radionice počinju 15. oktobra i održavaće se subotom od 17 do 20 sati u prostorijama Udruženja u ulici Žarka Zrenjnina 5, prenosi RTV Pančevo.

Udruženje žena „Pančevke – Gornji grad“ u predhodnom periodu u svojim prostorijma u više navrata su organizovalo je radionice veza, u okviru kojih su sve zainteresovane dame mogleda nauče ovaj ručni rad. Ovog oktobra u planu je da održe radionice veza i heklanja, kaže Snežana Marjanov, predsednica Udruženja.

Edukator u radionici heklanja biće Jelana Gačić, članica Udruženja, koja ističe da svi sugrađani koji su zanteresovani da učestvuju na radionici ne moraju da imaju znanje iz bilo kog ručnog rada. Radiće se predmeti za kuću, delovi garderobe, različiti ukrasi.

U Udruženju „Pančevke – Gornji grad“ planiraju da radionce traju dva meseca, a svi radovi koji budu nastali u okviru nje neće ostati u udruženju, kao predhodnih godina, već ih učesnici radionice nositi kući.

(RTV Pančevo)