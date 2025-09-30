Pančevo Pančevo u slikama

UŽ „Pančevke“: Tokom oktobra radionice veza i heklanja

11:00

30.09.2025

Podeli vest:

Printscreen

Udruženje žena „Pančevke – Gornji grad“ u oktobru će organizovati radionice heklanja i veza. Prijavljivanje traje do 10., a radionice počinju 15. oktobra i održavaće se subotom od 17 do 20 sati u prostorijama Udruženja u ulici Žarka Zrenjnina 5, prenosi RTV Pančevo.

Udruženje žena „Pančevke – Gornji grad“    u predhodnom periodu  u svojim prostorijma u više navrata su organizovalo je  radionice veza, u okviru kojih su sve zainteresovane dame mogleda nauče ovaj ručni rad.  Ovog oktobra  u planu je da  održe radionice veza i heklanja, kaže Snežana Marjanov, predsednica Udruženja.

Edukator  u  radionici heklanja biće  Jelana Gačić, članica Udruženja, koja ističe da svi sugrađani koji su zanteresovani  da učestvuju na radionici ne moraju da imaju   znanje iz bilo kog  ručnog rada.  Radiće se    predmeti za kuću,    delovi garderobe,  različiti ukrasi.

U Udruženju „Pančevke – Gornji grad“ planiraju da radionce traju   dva meseca, a svi radovi koji budu nastali  u okviru nje  neće ostati u udruženju, kao predhodnih godina,  već  ih  učesnici radionice nositi kući.

(RTV Pančevo)

Tagovi

heklanje radionice UŽ Pančevke vez

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.