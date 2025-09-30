Top 5 automobila koji su kao stvoreni za početnike

Kupovina prvog automobila je uzbudljiv trenutak, ali i odluka koja može dugo da utiče na bezbednost i troškove.

Za novog vozača važno je da vozilo bude pouzdano, pristupačno za održavanje i dovoljno oprostivo na greške, kako bi prvi kilometri bili iskustvo bez stresa.

Najbolje je birati manje automobile sa jednostavnom mehanikom, jer oni nude niže troškove registracije i lakše se kontrolišu u gradskoj vožnji. Sportski modeli, luksuzne limuzine i veliki SUV-ovi nisu dobra polazna tačka – bolje je fokusirati se na proverene gradske ili kompaktne automobile.

Na tržištu polovnih vozila u Srbiji lako je pronaći pristupačne primerke koji imaju urednu servisnu istoriju i poznatu reputaciju. Ključno je proveriti stanje motora, trapova i karoserije pre kupovine, jer pravilno održavan automobil može dugo da služi novom vozaču, piše Telegraf.

Provereni polovni modeli za nove vozače

Škoda Fabia (2007–2019) – Mali gradski auto sa jednostavnom tehnikom i jeftinim delovima. Preporuka su benzinski motori 1.2 HTP ili noviji 1.0 MPI. Mana je slabije ubrzanje sa punim opterećenjem.

Volkswagen Golf (2004–2012) – Kompakt sa odličnom ergonomijom i stabilnošću. Atmosferski benzinski motori 1.4 ili 1.6 su sigurniji izbor od ranih TSI verzija, mada su delovi nešto skuplji.

Toyota Corolla (2002–2013) – Pouzdan porodični auto. Benzinci 1.4 i 1.6 VVT-i poznati su po dugovečnosti i niskim troškovima održavanja. Dizajn starijih primeraka nije atraktivan, ali pouzdanost je vrhunska.

Hyundai i30 (2007–2012) – Korejski kompakt sa dobrim odnosom cene i kvaliteta. Motori 1.4 i 1.6 CVVT su jednostavni, a unutrašnjost nudi dovoljno prostora za porodicu.

Škoda Octavia (2004–2013) – Veći model za početnike kojima je potrebna prostranost. Benzinski 1.6 MPI je najbolja opcija, dok je dizel 1.9 TDI izdržljiv, ali skuplji za osiguranje i servis.

Ford Fiesta (2008–2017) – Agilan gradski auto koji pruža osećaj zabave u vožnji. Motor 1.25 Duratec je idealan za početnike, uz napomenu da stariji primerci mogu imati koroziju.

Kako izabrati pravi automobil

Za prvi auto nije presudno ime marke, već tehničko stanje i prilagođenost novom vozaču. Najvažnije je da automobil ima urednu servisnu dokumentaciju, da nije oštećivan i da nema skrivenih kvarova. Pravilno odabran model pomoći će početniku da razvije sigurnost za volanom, a vožnja će postati uživanje, a ne stres.

(Bizportal)

