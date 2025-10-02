Plandište proslavilo 100 godina od kolonizacije

Kulturno obrazovni centar „Vuk Karadžić“, u saradnji sa Udruženjem ratnih dobrovoljaca 1912-1918, a pod pokroviteljstvom Opštine Plandište, organizovao je svečanu akademiju povodom obeležavanja stogodišnjice od kolonizacije srpskih ratnih dobrovoljaca i stvaranja naselja solunskih dobrovoljaca na teritoriji Opštine Plandišta.

Svečana akademija je održana je u sali Kulturnog centra u Plandištu, pred velikim brojem posetilaca i potomaka solunskih dobrovoljaca. Predavanje na temu „Kolonizacija prostora Opštine Plandište“ održao je prof. dr Milan Micić, istoričar, generalni sekretar Matice srpske i predsednik Saveza Udruženja potomaka i poštovalaca srpskih ratnih dobrovoljaca 1912-1918, sa svojim saradnicima.

Na teritoriji Opštine Plandište postoji sedam dobrovoljačkih naselja, solunskih boraca koji su kolonizovali ove prostore nakon Prvog svetskog rata. Tako su na prostorima današnje Opštine Plandište nastali Miletićevoi (Raroš), Banatski Sokolac, Kolonija Velika Greda, Aleksandrov Gaj (Kupinik), Stari Lec i Kolonija Kriva Bara (Markovićevo). Istorijat nastanka kolonističkih naselja prof. Micić objasnio je vrlo slikovito, sa puno nadahnuća i energije. U svom izlaganju govorio je o životu kolonističke populacije na vojvođanskim prostorima, na teritoriji Opštine Plandište, koje je rezultat dugogodišnjeg terenskog istraživanja u preko 30 mesta širom Vojvodine.

Vrlo zanimljiv istorijski osvrt na sam postupak kolonizacije, povratak solunskih dobrovoljaca i proslava jubileja. Svečana akademija okupila je veliki broj potomaka solunskih dobrovoljaca, ljubitelja istorije i poštovaoca kulture i tradicije sa prostora Banata.

Čast da nastupaju na svečanoj akademiji dobili su i učenici OŠ Dositej Obradović, članovi školskog hora, koji su na najlepši način otpevali stare, rodoljubive srpske pesme.

(EVršac)