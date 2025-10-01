Lekarka upozorava na lek protiv dijabetesa od koga se mršavi: Ne sme svako da ga koristi

1. oktobar je novi početak za ova 3 najsrećnija znaka
01.10.2025
Otkriće da lek protiv dijabetesa semaglutid pomaže i da se izgube kilogrami izazvalo je nestašicu ovog leka u apotekama.
Žene nisu žalile novac, a nisu mnogo ni razmišljale o posledicama na koje su upozoravali lekari, želeći samo da vide rezultat i smršaju.
U međuvremenu, pojavio se lek za koji mediji pišu da je istog sastava kao ozempik, ali namenjen za mršavljenje.
Koliko je bezbedno korišćenje ovih lekova, kako oni deluju i kome su od koristi, a ko bi trebalo da ih izbegava?
Dr Snežana Polovina, endokrinolog, kaže da je lek koji se pojavio identičan po sastavu molekula kao i ozempik, samo se pojavljuje u većoj koncentraciji, odnosno u većoj dozi nego što je to bio lek za regulisanje dijabetesa.
Govoreći o definiciji gojaznosti ističe da je reč o nakupljanju velike količine masnog tkiva koje gubi svoju normalnu funkciju i doprinosi pojavi različitih bolesti, kojih ima više od 220.