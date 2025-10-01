Lekarka upozorava na lek protiv dijabetesa od koga se mršavi: Ne sme svako da ga koristi

Otkriće da lek protiv dijabetesa semaglutid pomaže i da se izgube kilogrami izazvalo je nestašicu ovog leka u apotekama.

Žene nisu žalile novac, a nisu mnogo ni razmišljale o posledicama na koje su upozoravali lekari, želeći samo da vide rezultat i smršaju.

U međuvremenu, pojavio se lek za koji mediji pišu da je istog sastava kao ozempik, ali namenjen za mršavljenje.

Koliko je bezbedno korišćenje ovih lekova, kako oni deluju i kome su od koristi, a ko bi trebalo da ih izbegava?

Dr Snežana Polovina, endokrinolog, kaže da je lek koji se pojavio identičan po sastavu molekula kao i ozempik, samo se pojavljuje u većoj koncentraciji, odnosno u većoj dozi nego što je to bio lek za regulisanje dijabetesa.

„Lek reguliše rad creva, stvara osećaj sitosti, samim tim i utiče na to da unesemo manju količinu hrane. Iako se lek plaća, moguće ga je dobiti tek kada lekar napiše izveštaj ili recept na osnovu jasnih indikacija“, rekla je doktorka Polovina.

Govoreći o definiciji gojaznosti ističe da je reč o nakupljanju velike količine masnog tkiva koje gubi svoju normalnu funkciju i doprinosi pojavi različitih bolesti, kojih ima više od 220.

„Da bismo imali indikacije za ove mere, koliko je pacijent težak, koliko je visok, da li ima pridružene bolesti i da li ima kontraindikacije na lek. Glavna kontraindikacija je preosetljivost na neku komponentu leka. Lek nije ispitivan na trudnicama, deci, zatim ko ima gastroparezu“, napominje gošća TV Prva.

(Pančevac)