Savet oftalmologa: Rano otkrivanje glaukoma spasava vid

Doktor Marko Kontić iz Specijalne oftalmološke bolnice „Sveti Vasilije Ostroški”, jedan od najistaknutijih i najiskusnijih oftalmologa u Srbij, ističe da su preventivni pregledi i kod očnog lekara neophodni, kako bi se pre svega na vreme ustanovio glaukom, druga oštećenja vida i utvrdila precizna dioptrija.

– Kao i u drugim granama medicine, tako se i očne bolesti lakše i uspešnije leče ukoliko se na vreme otkriju. Zato svima savetujem da, recimo, kada dođe vreme za određivanje prvih naočara za blizinu, odu na kompletan pregled kod oftalmologa. Tada, i u slučaju da postoje neke očne bolesti, imaju mogućnost da ih otkriju i leče na vreme. Takođe, moram da upozorim pacijente da bilo kakva upotreba suplemenata koje samoinicijativno kupuju u apoteci ne može biti zamena za pregled kod očnog lekara i terapiju koju on prepiše, kazao je doktor Kontić u razgovoru za „Pančevac”.

Takoše su preventivni pregledi bitni i za rano otkrivanje glaukoma, koji ne daje nikakve simptome, a može da dovede i do slepila.

– Glaukom je bolest očnog živca koja dovodi do postepenog oštećenja vida. Nekada je povišen očni pritisak bio sastavni deo dijagnoze glaukoma, a danas smatramo da je on najvažniji faktor rizika za ovo oboljenje i da što je očni pritisak veći, veći je i rizik od nastanka glaukoma. Ali glaukom može da nastane i kod ljudi čiji je očni pritisak u granicama normalnih vrednosti. A važno je reći da su oštećenja vida nastala od glaukoma trajna.

Dijagnozu postavlja očni lekar. Nažalost, simptomatologija ovog oboljenja u početku je vrlo oskudna. U većini slučajeva nema ni bolova, ni tegoba, a promene u vidnom polju nastaju postepeno, tokom dužeg vremenskog perioda. Najčešće se s periferije kreću ka centru, tako da kada pacijent sam primeti da je došlo do oštećenja, bolest se već obično nalazi u odmakloj fazi. Zato je jako važno rano postavljanje dijagnoze, što je moguće samo ako se redovno ide na preglede kod oftalmologa – kaže dr Kontić.

(Pančevac)

