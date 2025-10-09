Kako su Dolovci i Kačarevci obeležili Dan oslobođenja

Pojedini žitelji Dolova i Kačareva nedavno su se okupili kako bi na svoj način pokazali da ne zaboravljaju važne datume u borbi za slobodu.

Dolovačka mesna organizacija Udruženja boraca narodnooslobodilačkih

ratova Grada Pančeva obeležila je u subotu, 4. oktobra, Dan oslobođenja tog

sela u Drugom svetskom ratu.

Tim povodom je višečlana delegacija pomenute organizacije položila venac kod spomen-ploče na zgradi Doma kulture.

Na taj način je ovo udruženje nastavilo da pamti važne datume u borbi

za slobodu.

Istog dana se i u Kačarevu okupila neformalna grupa od petnaestak

meštana kako bi takođe obeležili oslobođenje svog mesta u prostorijama

Turističke organizacije „Slaninijada”.

Poštovaoci ovog datuma evocirali su uspomene iz vremena SFR Jugoslavije uz malo tradicionalnih mezetluka.

Ovom prilikom najavljen je skori izlazak iz štampe monografije Kačareva, koju priprema Dragan Lečić, vrsni hroničar tog sela.

(Pančevac/J. Filipović)

