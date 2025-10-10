U okolini Kovina zaplenjeno više od pet tona duvana

Policija je u okolini Kovina zaplenila više od pet tona duvana i uhapsiila dve osobe dok će protiv jedne podneti krivične prijave, saopštilo je danas Ministarstvo unutršanjih posalova (MUP).

U saopštenju piše da su uhapšeni S. J. (36) i B. S. (27), obojica iz Kovina, zbog sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe, dok će protiv A. J. (33), iz te opštine, osumnjičenog za ista ta krivična dela, podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku. U stanu i drugim prostorija u okolini Kovina pronađeno je oko 170 kilograma rezanog duvana, tri bale duvana u listu težine 97,7 kilograma Navodi se da je pronađena ii električna mašinu za rezanje duvana koji pripada S. J. i A. J., a sumnja se da ga je rezao B. S.

U stanu i drugim prostorijama koje koristi A. J., pronađena je 151 balu duvana u listu teških više od četiri i po tone, bez dokumentacije i dokaza o poreklu, ; a u stanu i drugim prostorijama S. J. 14 bala duvana u listu težine 420 kilograma, takođe, bez dokumentacije i dokaza o poreklu, dodao jue MUP.

Oni su, kako se sumnja, ošteti budžet Srbije za oko 43 miliona dinara, piše u saopštenju.

Duvan je, uz potvrdu, privremeno oduzet od osumnjičenih.

S. J. i B. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

(Pančevac)