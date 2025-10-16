Dani mađarske kuhinje razgalili duše gurmanske

Bilo je u ponudi sve što ti gurmanska duša ište: od pilećeg i svinjskog paprikaša preko svadbarskog kupusa do papaka u saftu i raznih drugih slanih i slatkih đakonija

„Dani mađarske kuhinje” u Skorenovcu održani su sedamnaesti put, kao i dosad, drugog vikenda subote u desetom mesecu, kada je nekoliko hiljada gurmana uživalo u čuvenim gastronomskim specijalitetima.

Brojni prodavci su tom prilikom na oko stotinak štandova izložili razne domaće proizvode, među kojima su dominirali mađarski specijaliteti, poput sekelj gulaša.

Pored toga, bilo je u ponudi sve što ti gurmanska duša ište: od pilećeg i svinjskog paprikaša preko svadbarskog kupusa do papaka u saftu i raznih drugih slanih i slatkih đakonija.

Glavne skorenovačke ulice i ovog puta bile su prepune gurmana iz pomenutog sela, okoline i iz raznih drugih mesta. Naravno, najviše ljubitelja dobrog zalogaja bilo je iz najbližeg okruženja, a među njima i veliki broj Pančevaca.

Ni ovog puta nije izostala sada već po kvalitetu čuvena mesara „Pap”, koja godinama uspešno posluje i u našem gradu.

Njen vlasnik Peter Pap, bio je odeven u tradicionalnu mađarsku nošnju jer, kako ističe, tradiciju treba čuvati.

– Za ovu priliku obukao sam nošnju Sekelj Mađara, kakva je korišćena još od Prvog svetskog rata. Inače, naša firma učestvuje u manifestaciji svake godine i po tradiciji pečemo naše prepoznatljive kobasice i kuvamo ovčji gulaš, koji bude razgrabljen za tili čas. Priprema ga prijatelj iz Mađarske, koji za ovu priliku dolazi svake godine, kao uostalom i sve više ljudi s raznih strana – kaže Pap.

Među izlagačima su se našli i članovi dvaju pančevačkih mađarskih kulturno- umetničkih društava.

Ivanovački „Bonaz Šandor” predvodio je predsednik udruženja Andraš Nemet, koji kaže da su se i ove godine predstavili mahom slatkim programom.

– Redovno dolazimo, ali ne kuvamo, već naše vredne članice pripremaju torte. Naravno, poslastice su izrađene po domaćoj tradicionalnoj recepturi. Ove godine su to bile doboš, čokoladna i reform – kaže Nemet.

I upravo je prva otišla reform torta, a nju je pravila Marija Pavković.

– Ova torta se isključivo pravi od oraha, čokalade, šećera i jaja. Jaja su naravno domaća – istakla je Marija.

Ovaj događaj nije zamisliv ni bez članica vojlovačkog MKUD-a „Tamaši Aron”, s kojima je ponovo bila i Eržebet Varga.

Svake godine se odazivamo na poziv ljubaznih domaćina i veoma nam se dopada ovde, jer ima mnogo toga kvalitetnog. Kupci su bili zainteresovani i za proizvode s našeg štanda, a ovog puta ponudili smo im i ono na čemu smo nekad odrastali: hleba i masti sa alevom paprikom i crnim lukom. To se naročito svidelo osnovcima, pa su se neki od njih hvalili da su pojeli i po više parčića, a delili smo im i medenjake i druge sitne kolače. Sve u svemu, odavde kao i uvek nosimo predivne uspomene – navela je Eržika.

Gostiju je bilo s raznih strana, pa i iz inostranstva, ali najviše iz Beograda, koji su se u Skorenovac dovezli što na četiri, što na dva točka.

Naime, desetinama žitelja glavnog grada, željnim rekreacije i dobrog zalogaja, nije bilo teško da po svežem, ali prijatnom oktobarskom danu voze bicikl punih 50 kilometara u jednom smeru.

Do veoma primamljive nagrade u obliku istinskog gurmanskog okrepljenja, iz Beograda je došla i sredovečna ekipa, ali duhom izrazito mlada, koji su činili Jova, Zlaja, Borić i Kimi.

– Tradicionalno dolazimo biciklima iz Beograda više od deset godina, nezavisno od toga kakvo je vreme. Pojedemo, popijemo i na kraju se s pančevačke stanice Vojlovica vratimo vozom, jer nas savlada umor. Inače, krenuli smo u 9 sati, a došli u 12, taman kada je kuvanje bilo završeno. I ovog puta uživali smo u sekelj gulašu s kupusom, nakon čega smo se osladili šam rolnama, koje osim ovde niko nigde više ne pravi – napominje Jova.

A oni su, kao i svi bez razlike, uživali u ukusnim zalogajima i zvucima mađarske muzike…

(Pančevac/J. Filipović)

