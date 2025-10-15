POLEN U PANČEVU: Vreme je za šetnju

Padaju koncentracije polena i ambrozije i svih biljaka, uglavnom korova, koji cvetaju i u jesen

U nedelji od 6. do 12. oktobra, u vazduhu Pančeva aparati pančevačkog Zavoda za javnog zdravlje izmerili su niske koncentracije polena ambrozije, pelina, štira, četinara, trave i koprive.

I za ovu sedmicu prognoziran je pad koncentracije polena ambrozije, kao i polena pelina, štira, četinara, trave i koprive. A zbog takve prognoze, trenutno je pogodno vreme za aktivnosti na otvorenom i za ljude koji su alergični na polene, savetuje doktorka Snežana Đurić iz Zavod za javno zdravlje Pančevo.

(Pančevac)

