POLEN U PANČEVU: Vreme je za šetnju

U nedelji od 6. do 12. oktobra, u vazduhu Pančeva aparati pančevačkog Zavoda za javnog zdravlje izmerili su niske koncentracije polena ambrozije, pelina, štira, četinara, trave i koprive.
I za ovu sedmicu prognoziran je pad koncentracije polena ambrozije, kao i polena pelina, štira, četinara, trave i koprive. A zbog takve prognoze, trenutno je pogodno vreme za aktivnosti na otvorenom i za ljude koji su alergični na polene, savetuje doktorka Snežana Đurić iz Zavod za javno zdravlje Pančevo.
(Pančevac)
