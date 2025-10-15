Pančevo Servisne informacije

POLEN U PANČEVU: Vreme je za šetnju

Padaju koncentracije polena i ambrozije i svih biljaka, uglavnom korova, koji cvetaju i u jesen

12:14

15.10.2025

Podeli vest:

Foto: Pančevac
Jesen u Pančevu_3

U nedelji od 6. do 12. oktobra, u vazduhu Pančeva aparati pančevačkog Zavoda za javnog zdravlje izmerili su niske koncentracije polena ambrozije, pelina, štira, četinara, trave i koprive.

I za ovu sedmicu prognoziran je pad koncentracije polena ambrozije, kao i polena pelina, štira, četinara, trave i koprive. A zbog takve prognoze, trenutno je pogodno vreme za aktivnosti na otvorenom i za ljude koji su alergični na polene, savetuje doktorka Snežana Đurić iz Zavod za javno zdravlje Pančevo.

(Pančevac)

Evo koliko je koraka dnevno dovoljno da bismo pospešili zdravlje

Tagovi

alergije polen Zavod za javno zdravlje Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.