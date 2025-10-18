Vršac: Kviz o zdravoj ishrani oduševio osnovce

OŠ "Olga Petrov Radišić" u Vršcu priključila se obeležavanju svetskog dana zdrave hrane, a posebno su se angažovali učenici odeljenja II-1 i njihova učiteljica Danica Kiš.

OŠ „Olga Petrov Radišić“ u Vršcu priključila se obeležavanju svetskog dana zdrave hrane, a posebno su se angažovali učenici odeljenja II-1 i njihova učiteljica Danica Kiš.

„Pripremljen je i realizovan tematski dan u kome je izvršena korelacija sadržaja nastave srpskog jezika, matematike, sveta oko nas i muzičke kulture. Raznovrsnim aktivnostima i metodama rada đacima je predstavljena problematika zdrave ishrane , a posebno im se svideo priređen kviz na temu zdrave ishrane . Tokom celodnevnog rada pokazali su veliku aktivnost , kreativnost i interesovanje za rad. Predviđeni ciljevi tematskog dana su realizovani , a edukacija dece po pitanju zdrave ishrane nastavlja se i u narednim danim“, navodi učiteljica Kiš.

Način ishrane je jedini važni odlučujući faktor zdravlja koji je potpuno pod našom kontrolom. Samo mi odlučujemo kako ćemo se hraniti, a zdravom i pravilnom ishranom sačuvaćemo i unaprediti svoje zdravlje.

(Pančevac/Foto: Bojana Stojaković)