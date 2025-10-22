Pripadnik 63. padobranske brigade poginuo prilikom trenažnog skoka na vojnom aerodromu u Nišu

Prilikom realizacije redovnih trenažnih skokova, danas oko 14 časova na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu smrtno je stradao pripadnik 63. padobranske brigade desetar Luka Stojanović, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi u saopštenju, desetar Stojanović je rođen 24. jula 2004. godine u Nišu, a na službi u Vojsci Srbije, kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi, bio je od 1. avgusta 2024. godine.

„Na lice mesta su izašli organi vojne policije, a o događaju je u skladu sa zakonom obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu. Uviđaj je u toku. Načelnik Generalštaba je formirao komisiju koja ima zadatak da utvrdi sve okolnosti nastanka ovog vanrednog događaja“, ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva odbrane navode da su ministar Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili telegrame saučešća porodici tragično stradalog padobranca Vojske Srbije.

(Pančevac)