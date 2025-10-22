Uhapšeno više “vračaraca” u velikoj akciji policije: Terete se za ubistva i pokušaje ubistva

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a u saradnji sa organizacijama Eurodžast i Evropol, pripadnici MUP-a uhapsili su sedam osoba osumnjičenih da su kao pripadnici grupe tzv. vračarci i pripadnici grupe bliske njima, izvršili dva ubistva i nekoliko pokušaja teškog ubistva.

U Beogradu su uhapšeni B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć, a u Šapcu tri lica Đ.T, S.M. i D.G, kao i tri lica u inostranstvu M.Đ, A.O. i V.M, od kojih dvojica u Španiji.

Oni su osumnjičeni za izvršenje krivičnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo i izazivanje opšte opasnosti, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Sumnja se da su pripadnici organizovane kriminalne grupe tzv. vračarci, čiji se organizatori Nikola Vušović nalazi u zatvoru u Nemačkoj i Uroš Piperski u zatvoru u Portugaliji, i protiv kojih se vodi krivični postupak pred sudom u Beogradu, zbog sumnje da su 1. decembra 2018. godine izvšili krivično delo teško ubistvo na štetu V.P.

Pored toga, sumnja se da su tokom 2020. godine izvršili tri pokušaja teškog ubistva oštećenog N.A, kao i u tri slučaja tokom 2020. i 2021. godine krivično delo izazivanje opšte opasnosti, dok su pripadnici povezane organizovane kriminalne grupe 18. juna 2020. godine izvršili krivično delo teško ubistvo na štetu K.V, koji je usled zadobijenih povreda preminuo 12.jula 2020. godine.

Svim licima lišenim slobode u Beogradu određeno je policijsko zadržavanje, nakon čega će biti sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

(Pančevac)