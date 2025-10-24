Iskustvo i ljudski odnos – aduti tima iz Zavoda „Pančevac”

O tome da sve funkcioniše kao sat na radiologiji, u poliklinici Zavoda „Pančevac” i u oftamološkoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški” brine sestra Milana Nenadić

„Volela bih da posebno naglasite da je preporuka da skrining mamografiju svaka žena iznad 40 godina radi na dve godine.” Ovu rečenicu u toku razgovora Milana Nenadić, glavna medicinska sestra nove poliklinike i radiološke jedinice u Zavodu „Pančevac”, ponovila je nekoliko puta, A prevencija, pored lečenja, i jeste glavni cilj koji žele da postignu i lekari i medicinsko osoblje u Zavodu „Pančevac”. Naši gosti u toku prethodnih nedelja: gastroenterohepatolog doktor Milan Kovijanić, otorinolaringolog dr Igor Šegan i hirurzi dr Mladen Prcović i dr Goran Dodevski, to su isticali kao najvažnije, i upozravali da je bitno na vreme pregledati sve promene na koži i potkoži, pratiti ih, a ako treba, i ukloniti, kao i da, pored pregleda usled tegoba, gastroskopija i posebno kolonoskipija i glavu mogu da sačuvaju. A u okviru radiologije, koja obuhvata snimanja skenerom, magnetnom reznonacom, ultrazvukom i rendgenom, o čemu ćemo u nekom od narednih brojeva razgovarati s doktorom Nenadom Margitinom i doktorkom Aleksandrom Stijaković, za žene je mamografija u prevenciji raka dojke u nekim godinama zlatni standard.

– Uvek naglašavam i pozivam sve žene iznad 40 godina da na svakih dve godine rade mamografiju. Pored ultrazvuka i samopregleda, to je jednostavno standard. Naravno, u slučaju da se nešto primeti, doktor će indikovati dalje praćenje ili snimanje i u češćem periodu. Mamografija se kod nas u Zavodu „Pančevac” već uveliko radi, kao i rendgenska i ultrazvučna snimanja, a novina su skener i magnetna rezonanca. Na skeneru će snimanja, sa kontrastom i bez njega, raditi doktor Nenad Margitin, koji će nastaviti da radi i ultrazvuk i kolordopler ruku, nogu, vrata i abdomena, dok ultrazvuk i mamografiju dojke radi doktorka Aleksandra Stijaković – pojašnjava nam medicinska sestra Milana Nenadić, koja je po obrazovanju i sama strukovni radiolog jer je završila Visoku zdravstvenu školu za radiologa na Akademiji strukovnih studija u Beogradu.

Prvo radno mesto, posle prakse, bilo joj je ipak u medicini rada u Zavodu „Pančevac”, gde se zaposlila pre skoro sedam godina. Pre dve godine prešla je na mesto glavne medicinske sestre Specijalne očne bolnice „Sveti Vasilije Ostroški”. Iskustvo, znanje i predanost bili su razlog da sada postane i glavna medicinska sestra radiologije, koja će funkcionisati u okviru Zavoda „Pančevac”, kao i polilinike, kao novog dela ove porodice privatnih zdravstvenih ustanova.

– Lekari iz hirurške ambulante na poliklinici, plastični hirurg doktor Mladen Prcović, koji je i načelnik Odeljenja za opekotine na VMA, kao i doktor Goran Dodevski, po specijalizaciji abdominalni hirurg, zaposlen inače u Opštoj bolnici u Pančevu, imaće mogućnost da male hirurške intervencije rade i na terenu, kod kuće pacijenata. To će biti veliko olakšanje posebno za naše starije sugrađane koji pate, na primer, od dekubita. Medicinska sestra Vera Slijepčević će zakazivati preglede i upućivati pacijente u pripremu za sve hirurške intervencije, kao i za gastroendoskopije, jer bez adekvatne pripreme i za gastroskopiju, a posebno za kolonoskopiju, pregled ne može dobro da se uradi – napominje sestra Milana.

Milanini aduti jesu i znanje i iskustvo stečeno i u Zavodu „Pančevac”, ali i komunikativnost i ljudski odnos sa svakim pacijentom. Takav utisak se stiče dok govori i o svom odnosu s doktorima u Zavodu, za koje kaže da su listom normalni, dobri i sjajni ljudi i da se kod njih ne može primetiti ni trunka neke nadobudnosti, čemu su ipak neki lekari skloni.

• Od početka rada ste i glavna medicinska sestra u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški”. Šta pacijentima pruža ova zdravstvena ustanova?

– Poznati smo po tome da radimo operacije katarakte, kao i kapsulotomiju i iridotomiju, ali kod nas pacijenti mogu da obave i kompletne dijagnostičke preglede oka, kako odrasli, tako i deca.

I pre operacije katarakte na preoperativnom pregledu određuje se dioptrija sočiva. Tada pacijent dobija i uputstvo šta treba da pripremi pre intervencije. Moraju da donesu krvnu sliku i saglasnost interniste da mogu da se operišu u lokalnoj anesteziji. Operacija se brzo zakazuje i radi jer, uostalom, saglasnost interniste važi samo do mesec dana, pa se u tom roku operacija mora i obaviti.

Pored operacije katarakte, radimo i YAG laser kapsulotomije. U pitanju je laserska procedura kojoj se pribegava kod „sekundarne katarakte”, to jest kada dođe do zamućenja vida nakon operacije katarakte. Laserom se pravi mali otvor u zamućenoj kapsuli, što omogućava nesmetan prolazak svetlosti i vraćanje oštrine vida. A YAG laser iridotomija je laserska procedura koja se primenjuje protiv glaukoma. Na perifernom delu dužice pravi se mali otvor da bi se omogućio nesmetan protok očne vodice.

• Pacijenti operaciju katarakte kod vas mogu da rade o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje?

– Naravno. Fond može da ih, nakon anketiranja, s liste čekanja prebaci kod nas. U tom slučaju Fond pokriva sve troškove, uključujući i preoperativni pregled. Neki, naravno, žele da ubrzaju tu proceduru ili možda i nemaju osiguranje, pa mogu i sami da plate operaciju.

• Šta se sve radi od dijagnostike u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški”?

– Imamo kompletne dijagnostičke preglede koji se rade sa širenjem zenica, ispituje se i prednji i zadnji segment oka, radi se pregled očnog dna, meri se očni pritisak… Određuje se dioptrija, ako je potrebno.

Dijagnostika obuhvata i OCT, to jest optičku koherentnu tomografiju, kada se putem laserskih zraka dobija detaljni prikaz strukture oka, što omogućava i rano otkrivanje bolesti kao što su glaukom ili retinopatija. Kod nas se radi i ispitivanje vidnog polja, to jest perimetrija, čime se otkrivaju oštećenja u perifernom ili centralnom vidnom polju.

Svi naši lekari rade kompletne preglede, ali imaju i svoju užu specijalnost. Doktor Zoran Katnić je pre svega dečji oftalmolog. Doktor Dragomir Maga je u svom celom radnom veku bio posvećen dijabetičarima, to jest njihovim problemima s vidom, profesor doktor Petar Aleksić je stručnjak za glaukome, doktorka Biljana Draganić sa VMA je retinolog, bavi se dijagnostikom kod oboljenja zadnjeg očnog segmenta, među kojima su i promene na očnom dnu nastale usled šećerne bolesti. Profesor doktor medicinskih nauka Miroslav Stamenković, koji je bio i načelnik odeljenja očne funkicionalne dijagnostike na VMA, a koji sada radi na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara, takođe se posebno bavi dijabetičkom retinopatijom. Reč je o velikim stručnjacima, i pančevačkim i beogradskim.

