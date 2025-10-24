Pančevo Zdravlje

Iskustvo i ljudski odnos – aduti tima iz Zavoda „Pančevac”

O tome da sve funkcioniše kao sat na radiologiji, u poliklinici Zavoda „Pančevac” i u oftamološkoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški” brine sestra Milana Nenadić

10:00

24.10.2025

Milana Nenadić, glavna medicinska sestra nove poliklinike i radiološke jedinice u Zavodu „Pančevac”,

„Volela bih da posebno naglasite da je preporuka da skrining mamografiju svaka žena iznad 40 godina radi na dve godine.” Ovu rečenicu u toku razgovora Milana Nenadić, glavna medicinska sestra nove poliklinike i radiološke jedinice u Zavodu „Pančevac”, ponovila je nekoliko puta, A prevencija, pored lečenja, i jeste glavni cilj koji žele da postignu i lekari i medicinsko osoblje u Zavodu „Pančevac”. Naši gosti u toku prethodnih nedelja: gastroenterohepatolog doktor Milan Kovijanić, otorinolaringolog dr Igor Šegan i hirurzi dr Mladen Prcović i dr Goran Dodevski, to su isticali kao najvažnije, i upozravali da je bitno na vreme pregledati sve promene na koži i potkoži, pratiti ih, a ako treba, i ukloniti, kao i da, pored pregleda usled tegoba, gastroskopija i posebno kolonoskipija i glavu mogu da sačuvaju. A u okviru radiologije, koja obuhvata snimanja skenerom, magnetnom reznonacom, ultrazvukom i rendgenom, o čemu ćemo u nekom od narednih brojeva razgovarati s doktorom Nenadom Margitinom i doktorkom Aleksandrom Stijaković, za žene je mamografija u prevenciji raka dojke u nekim godinama zlatni standard.

– Uvek naglašavam i pozivam sve žene iznad 40 godina da na svakih dve godine rade mamografiju. Pored ultrazvuka i  samopregleda, to je jednostavno standard. Naravno, u slučaju da se nešto primeti, doktor će indikovati dalje praćenje ili snimanje i u češćem periodu. Mamografija se kod nas u Zavodu „Pančevac” već uveliko radi, kao i rendgenska i ultrazvučna snimanja, a novina su skener i magnetna rezonanca. Na skeneru će snimanja, sa kontrastom i bez njega, raditi doktor Nenad Margitin, koji će nastaviti da radi i ultrazvuk i kolordopler ruku, nogu, vrata i abdomena, dok ultrazvuk i mamografiju dojke radi doktorka Aleksandra Stijaković – pojašnjava nam medicinska sestra Milana Nenadić, koja je po obrazovanju i sama strukovni radiolog jer je završila Visoku zdravstvenu školu za radiologa na Akademiji strukovnih studija u Beogradu.

Da sve funkcioniše kako treba i da svaki pacijent dobije najbolju uslugu – medicinska sestra Milana NenadićFoto: Pančevac / Radovan Đerić

Prvo radno mesto, posle prakse, bilo joj je ipak u medicini rada u Zavodu „Pančevac”, gde se zaposlila pre skoro sedam godina. Pre dve godine prešla je na mesto glavne medicinske sestre Specijalne očne bolnice „Sveti Vasilije Ostroški”. Iskustvo, znanje i predanost bili su razlog da sada postane i glavna medicinska sestra radiologije, koja će funkcionisati u okviru Zavoda „Pančevac”, kao i polilinike, kao novog dela ove porodice privatnih zdravstvenih ustanova.

– Lekari iz hirurške ambulante na poliklinici, plastični hirurg doktor Mladen Prcović, koji je i načelnik Odeljenja za opekotine na VMA, kao i doktor Goran Dodevski, po specijalizaciji abdominalni hirurg, zaposlen inače u Opštoj bolnici u Pančevu, imaće mogućnost da male hirurške intervencije rade i na terenu, kod kuće pacijenata. To će biti veliko olakšanje posebno za naše starije sugrađane koji pate, na primer, od dekubita. Medicinska sestra Vera Slijepčević će zakazivati preglede i upućivati pacijente u pripremu za sve hirurške intervencije, kao i za gastroendoskopije, jer bez adekvatne pripreme i za gastroskopiju, a posebno za kolonoskopiju, pregled ne može dobro da se uradi – napominje sestra Milana.

Vaše zdravlje kod nas ne čeka

Zakazivanje pregleda kod hirurga i otorinolaringologa zbog promena na koži i potkoži i na sluznici uha, nosa, usta i ždrela, kao i gastroskopije i kolonoskopije kod gastroenterologa u pokliklinici Zavoda „Pančevac” (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od 12 do 19 časova na telefon 062/62-62-90.

Zakazivanje radioloških snimanja u Zavodu „Pančevac”  (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od 12 do 19 časova na telefon 062/62-62-90.

Zakazivanje kliničkih pregleda kod interniste dijabetologa, kardiologa, urologa, otorinolaringologa, ginekologa i psihijatra u u Zavodu „Pančevac”  (Ulica Vuka Karadžića 1) radnim danima od sedam do 14 i subotom od sedam do 12 časova na telefon 013/21-90-900.

Zakazivanje pregleda u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški” (Ulica Đure Jakšića 3) radnim danima od 14 do 20 i subotom od osam do 14 časova na telefon 064/100-79-26.

Milanini aduti jesu i znanje i iskustvo stečeno i u Zavodu „Pančevac”, ali i komunikativnost i ljudski odnos sa svakim pacijentom. Takav utisak se stiče dok govori i o svom odnosu s doktorima u Zavodu, za koje kaže da su listom normalni, dobri i sjajni ljudi i da se kod njih ne može primetiti ni trunka neke nadobudnosti, čemu su ipak neki lekari skloni.

• Od početka rada ste i glavna medicinska sestra u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški”. Šta pacijentima pruža ova zdravstvena ustanova?

– Poznati smo po tome da radimo operacije katarakte, kao i kapsulotomiju i iridotomiju, ali kod nas pacijenti mogu da obave i kompletne dijagnostičke preglede oka, kako odrasli, tako i deca.

I pre operacije katarakte na preoperativnom pregledu određuje se dioptrija sočiva. Tada pacijent dobija i uputstvo šta treba da pripremi pre intervencije. Moraju da donesu krvnu sliku i saglasnost interniste da mogu da se operišu u lokalnoj anesteziji. Operacija se brzo zakazuje i radi jer, uostalom, saglasnost interniste važi samo do mesec dana, pa se u tom roku operacija mora i obaviti.

Pored operacije katarakte, radimo i YAG laser kapsulotomije. U pitanju je laserska procedura kojoj se pribegava kod „sekundarne katarakte”, to jest kada dođe do zamućenja vida nakon operacije katarakte. Laserom se pravi mali otvor u zamućenoj kapsuli, što omogućava nesmetan prolazak svetlosti i vraćanje oštrine vida. A YAG laser iridotomija je laserska procedura koja se primenjuje protiv glaukoma. Na perifernom delu dužice pravi se mali otvor da bi se omogućio nesmetan protok očne vodice.

• Pacijenti operaciju katarakte kod vas mogu da rade o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje?

– Naravno. Fond može da ih, nakon anketiranja, s liste čekanja prebaci kod nas. U tom slučaju Fond pokriva sve troškove, uključujući i preoperativni pregled. Neki, naravno, žele da ubrzaju tu proceduru ili možda i nemaju osiguranje, pa mogu i sami da plate operaciju.

• Šta se sve radi od dijagnostike u Specijalnoj očnoj bolnici „Sveti Vasilije Ostroški”?

– Imamo kompletne dijagnostičke preglede koji se rade sa širenjem zenica, ispituje se i prednji i zadnji segment oka, radi se pregled očnog dna, meri se očni pritisak… Određuje se dioptrija, ako je potrebno.

Dijagnostika obuhvata i OCT, to jest optičku koherentnu tomografiju, kada se putem laserskih zraka dobija detaljni prikaz strukture oka, što omogućava i rano otkrivanje bolesti kao što su glaukom ili retinopatija. Kod nas se radi i ispitivanje vidnog polja, to jest perimetrija, čime se otkrivaju oštećenja u perifernom ili centralnom vidnom polju.

Svi naši lekari rade kompletne preglede, ali imaju i svoju užu specijalnost. Doktor Zoran Katnić je pre svega dečji oftalmolog. Doktor Dragomir Maga je u svom celom radnom veku bio posvećen dijabetičarima, to jest njihovim problemima s vidom, profesor doktor Petar Aleksić je stručnjak za glaukome, doktorka Biljana Draganić sa VMA je retinolog, bavi se dijagnostikom kod oboljenja zadnjeg očnog segmenta, među kojima su i promene na očnom dnu nastale usled šećerne bolesti. Profesor doktor medicinskih nauka Miroslav Stamenković, koji je bio i načelnik odeljenja očne funkicionalne dijagnostike na VMA, a koji sada radi na Klinici za očne bolesti KBC Zvezdara, takođe se posebno bavi dijabetičkom retinopatijom. Reč je o velikim stručnjacima, i pančevačkim i beogradskim.

(Pančevac / N. S.)

