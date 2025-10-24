Starčevo: Dvoje zadržano zbog teške krađe

OJT Pančevo: Privedena dvojica zbog incidenta u Luci Dunav
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, pripadnici Policijske uprave Pančevo zadržali su H. O. (1981) iz Beograda i L. J. (2001) iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.
Kako se sumnja, oni su 22. oktobra 2025. godine, u periodu od 10 do 10.10 časova, u Starčevu, od oštećenog Ž. K. oduzeli i prisvojili novac u iznosu od 17.000 evra i 350.000 dinara, čime su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 2.340.000 dinara.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti saslušani pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Pančevu.
(Pančevac)
