Optužnica protiv meštanina Omoljice: Pronađena veća količina kokaina

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužnicu protiv N.M. (1994) iz Omoljice zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Okrivljenom N.M. se stavlja na teret da je dana 17.04.2024. godine, oko 13.40 časova, u Omoljici, neovlašćeno držao u većoj količini opojnu drogu kokain, u količini od 66,43 grama, a koja je pronađena od strane policijskih službenika PU Pančevo prilikom pretresa na potkrovlju pomoćnog objekta koji se nalazi u dvorištu kuće u kojoj okrivljeni živi, u betonskoj ploči ispod krova, u plastičnoj kesi sa natpisom „Vredno je zajedno“, u smotaju papira, u plastičnoj kesici, zajedno sa jednom digitalnom vagicom za precizno merenje sa površinskim tragovima opojne droge kokain i tetrahidrokanabinol (THC).

Tužilaštvo je u podnetoj optužnici predložilo da sud okrivljenom N.M. izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta i to opojne droge kokain i digitalne vagice za precizno merenje.

(Pančevac)