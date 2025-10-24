Hronika

OJT Pančevo: Privedena dvojica zbog incidenta u Luci Dunav

19:34

24.10.2025

Podeli vest:

Milan Šupica

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu obaveštava javnost da je povodom događaja od 23.10.2025. godine kada je u Pančevu, u Luci Dunav, jedno lice L.S (2000) propalo kroz krovnu konstrukciju i teško se povredilo, obavljen uviđaj lica mesta od strane PU Pančevo u prisustvu dežurnog javnog tužioca i inspektora zaštite na radu i da su preduzete druge radnje u vidu fotografisanja i snimanja šireg i bližeg lica mesta pomoću uređaja „Dron“, a sve u cilju blagovremenog prikupljanja dokaza.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Policijska uprava Pančevo zadržala je osumnjičena lica Z.R. (1977) i V.B. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela Izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu.

Osumnjičenima Z.R. i V.B. se stavlja na teret da su, kao odgovorna lica u preduzetničkim radnjama koje su obavljale izvođačke i podizvođačke radove na neobezbeđenom gradilištu u Pančevu, Luka Dunav, na izgradnji hangara i postavljenju krovnih panela, organizovali da, bez prethodno primenjenih mera bezbednosti i zdravlja na radu za zaštitu od pada sa visine, radove izvodi radnik L.S (2000) koji je neprijavljeno obavljao radove kod podizvođača Z.R., a koji je usled propadanja kroz krovne panele odnosno svetlarnik na krovu doživeo tešku povredu na radu sa teškim telesnim povredama.

Nakon saslušanja osumnjičenih Z.R. i V.B. dana 24.10.2025. godine tužilaštvo je predložilo da sud prema istima odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke.

(Pančevac)

Tagovi

Luka Dunav OJT povređen radnik

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.