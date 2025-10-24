OJT Pančevo: Privedena dvojica zbog incidenta u Luci Dunav

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu obaveštava javnost da je povodom događaja od 23.10.2025. godine kada je u Pančevu, u Luci Dunav, jedno lice L.S (2000) propalo kroz krovnu konstrukciju i teško se povredilo, obavljen uviđaj lica mesta od strane PU Pančevo u prisustvu dežurnog javnog tužioca i inspektora zaštite na radu i da su preduzete druge radnje u vidu fotografisanja i snimanja šireg i bližeg lica mesta pomoću uređaja „Dron“, a sve u cilju blagovremenog prikupljanja dokaza.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, Policijska uprava Pančevo zadržala je osumnjičena lica Z.R. (1977) i V.B. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela Izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu.

Osumnjičenima Z.R. i V.B. se stavlja na teret da su, kao odgovorna lica u preduzetničkim radnjama koje su obavljale izvođačke i podizvođačke radove na neobezbeđenom gradilištu u Pančevu, Luka Dunav, na izgradnji hangara i postavljenju krovnih panela, organizovali da, bez prethodno primenjenih mera bezbednosti i zdravlja na radu za zaštitu od pada sa visine, radove izvodi radnik L.S (2000) koji je neprijavljeno obavljao radove kod podizvođača Z.R., a koji je usled propadanja kroz krovne panele odnosno svetlarnik na krovu doživeo tešku povredu na radu sa teškim telesnim povredama.

Nakon saslušanja osumnjičenih Z.R. i V.B. dana 24.10.2025. godine tužilaštvo je predložilo da sud prema istima odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke.

