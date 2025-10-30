Bukovinski susreti se ne propuštaju: Sve o festivalu folklora u Bonjhadu

Međunarodni festival folklora „Bukovinski susreti” pokrenut je pre 36 godina s ciljem da se predstavi tradicija narodne umetnosti naroda Bukovine. Tokom festivala različite etničke grupe poreklom iz Bukovine međusobno se upoznaju i razvijaju kulturnu saradnju.

Program festivala „Bukovinski susreti” uključuje narodne igre, koncerte narodne muzike, bazare zanatstva i prezentaciju gastronomije. Festival se održava u Mađarskoj, u Bonjhadu, glavnom gradu doline, gde se svake godine prvog vikenda u avgustu organizuje jedan od najvećih kulturnih događaja u regionu. Ove godine između 1. i 3. avgusta tradicija i kultura Sekelja bile su u centru pažnje.

Bogat program, mnogo učesnika

Prvog dana manifestacije strane i domaće grupe su u podnevnim satima na raznim mestima u gradu plesnim programima prizivale publiku. Sam događaj je počeo svetom misom u rimokatoličkoj crkvi, nakon čega je usledilo otvaranje Međunarodnog festivala folklora „Bukovinski susreti” na otvorenoj sceni bašte „Kazino”.

Pored udruženja iz Mađarske, na ovogodišnji festival su došli učesnici iz Ukrajine, Poljske, Rumunije i Srbije koji čuvaju tradiciju i običaje prenete iz Bukovine. U kulturnoumetničkom programu nastupili su i poznati i novi izvođači, među kojima je bila i devojačka grupa „Pantlika” Mađarskog kulturno-umetničkog društva „Petefi Šandor” iz Pančeva. Muzičku pratnju za izvođačke grupe obezbedio je „Bački orkestar”. Veče je završeno Sekeljskim balom, a za atmosferu je bio zadužen „Šanzon orkestar”.

Drugog dana festivala ulice Bonjhada bile su ispunjene životom i tradicijom. Trideset šest tradicionalnih grupa, skoro hiljadu plesača, pevača i muzičara obučenih u narodne nošnje prodefilovalo je gradom kako bi zajedno proslavili sekeljsko nasleđe Bukovine. Šarenoliku povorku pratilo je mnoštvo gledalaca. Defile učesnika završilo se u bašti „Kazina”, koja je pretvorena u pravi trg zajedništva. U sekeljskoj kuhinji posetioce su čekali razni specijaliteti, a u šatoru nasleđa rukotvorine i kulturni sadržaj. Narodna igraonica je nudila razvnovrsne doživljaje za najmlađe.

Uveče su se na sceni susrele igra, pesma i tradicija koje ne poznaju granice: grupe Rumuna, Ukrajinaca, Poljaka, prekograničnih Mađara i Mađara iz matice dočarali su pravu festivalsku atmosferu. Naselja iz Donjeg Podunavlja u programu su predstavljali mešoviti hor Mađarskog kulturno-umetničkog društva „Petefi Šandor” iz Pančeva i orkestar „Čerempele”, kao i Omladinska folklorna grupa za očuvanje tradicije MKUD-a „Tamaši Aron” iz Vojlovice, koja je nastupila zajedno s folklornom grupom iz Majoša. Muzičku pratnju za folklorne grupe obezbedio je bend „Čurgo”.

U publici su bili i predstavnici KUD-a „Salmasal” i MKUD-a „Petefi Šandor” iz Skorenovca. Veče je, ponovo, završeno veseljem uz orkestar „Čerempele”.

Obilazak komšija

Trećeg dana Međunarodnog festivala „Bukovinski susreti” grupe iz inostranstva i prekograničnih Mađara predstavile su se publici u Bataseku, Dombovaru, Gari, Kakašdu, Keću, Majošu, Seksardu i Zombi u okviru programa „Obilazak komšija”.

„Bukovinski susreti” u organizaciji Državnog saveza bukovinskih Sekelja bio je ispunjen igrom, muzikom, ukusima, nošnjama i s mnogo osmeha. Povorke, scenske produkcije, susreti i iskustva doživljena u zajednici doprineli su da tih nekoliko dana budu zaista posebni. Događaj je još jednom dokazao: tradicija živi i može se preneti na sledeću generaciju.

(Ilona Lečei)