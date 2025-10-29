Jedno dete poginulo, sedmoro povređeno u nesreći na auto-putu kod Novog Sada

Jedno dete je poginulo, a sedmoro dece i jedan muškarac povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad–Beograd jutros posle tri sata. Reč je članovima džudo kluba „Partizan“ koji su se vraćali sa takmičenja. Dvoje dece smešteno na odeljenje intenzivne nege. Potpukovnik Uprave Saobraćajne policije Dejan Stević kaže za RTS da je uzrok nesreće verovatno umor vozača.

Na auto-putu Novi Sad–Beograd oko pola četiri ujutru, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika, uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, saopšteno je iz MUP-a.

Prema rečima trenera džudo kluba „Partizan“ Nebojše Mandića, deca su se avionom do Budimpešte vratila sa takmičenja iz Azerbejdžana, odakle su se kombijem uputila ka Beogradu.

Jedno dete, rođeno 2009. godine, preminulo je na licu mesta od posledica povreda zadobijenih u nesreći.

Još sedmoro dece, uzrasta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške povrede i oni su prevezeni u Dečiju bolnicu u Novom Sadu.

Na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine dovezeno je sedmoro dece povređenih u saobraćajnoj nesreći uzrasta od 13 do 15 godina. Nakon urađene dijagnostike, dvoje dece smešteno je u jedinicu intenzivne nege. Jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd. Drugom detetu je u uslovima opšte anestezije urađena obrada rana i on je u dobrom opštem stanju. Ostala deca su na odeljenju primljena radi opservacije i u dobrom su stanju, nisu vitalno ugroženi“, rekla je za doktorka Andrea Đuretić.

Teško je povređen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je sa politraumama prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, gde je nakon dijagnostike i pružene lekarske pomoći zadržan na opservaciji, potvrđeno nam je u Urgentnom centru UKCV-a.

(RTS)