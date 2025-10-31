Sudar dva teretnjaka kod Kovina: Reagovali i vatrogasci

Kineski horoskop za novembar 2025
20:00
31.10.2025
19:00Oglasilo se Više javno tužilaštvo: Sprečen pokušaj izvršenje krivičnog dela Napad na Ustavno uređenje
17:27Vučić svim građanima Srbije: Neka sutrašnji dan bude dan koji nas ujedinjuje, ne koji nas razjedinjuje
19:00Oglasilo se Više javno tužilaštvo: Sprečen pokušaj izvršenje krivičnog dela Napad na Ustavno uređenje
17:27Vučić svim građanima Srbije: Neka sutrašnji dan bude dan koji nas ujedinjuje, ne koji nas razjedinjuje
Saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva kamiona dogodila se oko 12.50 sati na magistralnom putu Kovin – Smederevo, a na licu mesta morali su da intervenišu vatrogasci.
Manji kamion se na tom putu sudario sa šleperom. Tri vatrogasca-spasioca morali su da izvlače jednog od vozača iz slupanog kamiona. Nakon što je izvučen iz vozila, dalje ga je zbrinula Hitna pomoć, ali stepen povreda za sada nije poznat.
(Pančevac/EPančevo)
20:00
31.10.2025
19:22
31.10.2025
12:00
24.10.2025
08:44
24.10.2025
14:00
22.10.2025
10:00
20.10.2025
eur
117.24 RSD
aud
66.47 RSD
cad
72.35 RSD
sek
10.74 RSD
chf
126.23 RSD
gbp
133.18 RSD
usd
100.83 RSD
bam
59.95 RSD
13:18
26.10.2025
19:34
24.10.2025