Sudar dva teretnjaka kod Kovina: Reagovali i vatrogasci

Saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva kamiona dogodila se oko 12.50 sati na magistralnom putu Kovin – Smederevo, a na licu mesta morali su da intervenišu vatrogasci.

Manji kamion se na tom putu sudario sa šleperom. Tri vatrogasca-spasioca morali su da izvlače jednog od vozača iz slupanog kamiona. Nakon što je izvučen iz vozila, dalje ga je zbrinula Hitna pomoć, ali stepen povreda za sada nije poznat.

(Pančevac/EPančevo)