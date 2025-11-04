Vatrogasci savetuju očistiti dimnjake i pripremiti grejna tela pred zimsku sezonu

U predhodnom periodu bilo je povećanog broja vatrogasnih intervencija na građevinskim objektima, kaže Predrag Aničić zamenik komandanata Vatrogasno –spasilačke jedinice Pančevo.

Prema njengovim rečima to se najverovatnije dešavalo jer građani nisu očistili dimnjake i pripremili grejana tela za hladan period godine, koji je počeo nešto ranije

Požari mogu da izbiju i ako se vodi briga o grejnim telima koja rade na struju, ističu pančevački vatrogasci.

U slučaju da se dogodi požar, Predrag Aničić savetuje da se odmah pozove broj 193 i kada dođu vatrogasci-spasioci da se šlušaju njihova uputstva.

Požari u stambenim objektima mogu da budu veoma opasni za one koji žive u njima, kako zbog dima, tako i zbog brzine širenja plamena. Ovi požari izazivaju i veliku materijalnu štetu. Zato je neophodno poštovati preventivne mere zaštite od izbijanja požara.

(Vojvođanski)