Isklјučen iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje na putu Kovin-Pančevo

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 12.30 časova, presretačem su zaustavili i isklјučili iz saobraćaja S. M. (57), vozača „BMW“, zbog nasilničke vožnje.

On je na putu Kovin-Pančevo, u 12.24 časova, upravlјao „BMW“ brzinom od 232,3 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas, a tri minuta kasnije, brzinom od 202,2 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 60 kilometara na čas.

Pored prekoračenja brzine, vozač je izvršio i preticanje jednog automobila preko neisprekidane uzdužne linije.

Protiv vozača su podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja.

Od početka ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije, koji kontrolišu saobraćaj presretačima, otkrili su 200 prekršaja nasilnička vožnja.

(Pančevac)