Pančevački pčelari sa osnovcima: Deca i pčele zdravu priču dele

Pored edukacije i priprema za sledeću sezonu, članovi „Društva pčelara –

podružnica Pančevo“ vredno rade i na promociji pčelarstva u gradu i naseljenim mestima, i to počev od najmlađih.

Prema rečima predsednika te organizacije Aleksandra Cvejića, u pitanju je „Medni doručak“.

– Mnogim Pančevcima je poznat ovaj projekat, koji naši vredni pčelari već dugo sprovode po školskim ustanovama u Pančevu, a ovogodišnji nosi ime „Deca i pčele zdravu priču dele”. Ove godine smo počeli od sela, tačnije Ivanova i Osnovne škole „Moša Pijade”. Tamo su našoj prezentaciji prisustvovala deca od vrtića do četvrtog razreda. Potom smo bili u OŠ „Miroslav Mika Antić”, gde su nas dočekala deca iz trećeg razreda, da bismo nakon toga obišli vrtić u Glogonju – navodi Cvejić.

On ističe i da će u narednom periodu pčelari posetiti i gradske osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” i „Isidora Sekulić”.

– Uz video-prezentaciju i priču, pčelari kod dece podižu svest o korišćenju meda, kao i o zaštiti pčela, ali i tome koliko je ovaj plemeniti insekat važan za ceo svet. Učenici mogu mnogo da nauče, a za njih smo kao poklon pripremili i majice udruženja. Naravno, najslađi deo je na kraju predavanja, kada dobijaju bagremov med na tost hlebu. Tako od malih nogu u okviru „Mednih doručaka“ za najmlađe po vrtićima i osnovnim školama učimo decu ovim ispravnim navikama, što hoćemo da nastavimo i idućih godina, kao i da proširimo na što više ustanova – poručuje predsednik udruženja pančevačkih pčelara.

Prema njegovim rečima, ovu dobru praksu prepoznali su Grad Pančevo i Ministarstvo za zaštitu životne sredine i obezbedili resurse za realizaciju.

(Pančevac/J. Filipović)

