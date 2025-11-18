Brajan Volš se izjasnio krivim: Preokret na suđenju za ubistvo Beograđanke

Brajan Volš, optužen za ubistvo svoje supruge Ane Volš u njihovom domu u Kohasetu u Masačusetsu, danas se pred sudom izjasnio krivim po dve manje tačke optužnice – za uklanjanje tela i obmanjivanje policije – neposredno pre početka izbora porote za glavni proces, prenosi CBS.

Volš se tereti da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu, rođenu Beograđanku. Kao mogući motivi pominju se navodna ljubavna afera Ane Volš, dok druga verzija ukazuje na to da ju je suprug osuđivao zbog novca. On je, međutim, promenio iskaz samo u delu koji se odnosi na ometanje istrage i odlaganje tela, dok je po optužbi za ubistvo ostao pri tvrdnji da nije kriv. Maksimalna kazna za obmanjivanje istrage iznosi deset godina zatvora, a za uklanjanje tela tri godine.

– Gospodine Volš, da li ste zaista namerno uklonili ili preneli telo Ane Volš ili njene posmrtne ostatke, a da za to niste bili zakonski ovlašćeni? – upitala je sudija Višeg suda Norfolka, Dajan Frenijer.

– Da – kratko je odgovorio Volš.

Ana Volš poslednji put je viđena u ranim jutarnjim satima 1. januara 2023. godine, posle novogodišnje večere koju je par organizovao u svom domu u Kohasetu. Njeno telo do danas nije pronađeno.

Američki mediji navode da je u toku izbor porotnika za predstojeće suđenje, koje bi, prema očekivanjima, moglo da počne oko 1. decembra.

