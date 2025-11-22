Servisne informacije

PANČEVO: Broj 192 trenutno nije u funkciji

19:36

22.11.2025

Podeli vest:

MUP Srbije
MUP Srbije

Zbog kvara na centrali, broj policije 192 trenutno nije u funkciji.

Dok traju radovi na otklanjanju kvara, građani mogu da  kontaktiraju Policijsku stanicu Pančevo na broj: +381 64 8928 513.

Tagovi

Mup

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.