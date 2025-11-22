PANČEVO: Broj 192 trenutno nije u funkciji
Zbog kvara na centrali, broj policije 192 trenutno nije u funkciji.
Dok traju radovi na otklanjanju kvara, građani mogu da kontaktiraju Policijsku stanicu Pančevo na broj: +381 64 8928 513.
17:03
22.11.2025
17:03
22.11.2025
15:00
20.11.2025
eur
117.19 RSD
aud
66.14 RSD
cad
72.24 RSD
sek
10.64 RSD
chf
125.69 RSD
gbp
133.31 RSD
usd
101.31 RSD
bam
59.92 RSD
13:55
19.11.2025