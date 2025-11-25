Američki mediji: Ukrajina pristala naTrampov mirovni sporazum

Ukrajina je pristala na mirovni sporazum uz posredovanje administracije Donalda Trampa, rekao je jedan američki zvaničnik za “CBS News”.

Američki zvaničnik i ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov navodno su postigli dogovor o mirovnom planu, a detalji tek treba da se razrade.

Umerov je izrazio optimizam da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da otputuje u Vašington pre kraja novembra kako bi finalizirao sporazum.

– Ukrajinci su se složili sa mirovnim sporazumom. Postoje neki manji detalji koje treba rešiti, ali oni su se složili sa mirovnim sporazumom – rekao je američki zvaničnik za “CBS”.

Ova vest je stigla dok je američki sekretar vojske Den Driskol u Abu Dabiju kako bi se sastao sa ruskim zvaničnicima.

Nije bilo neposredne reakcije Rusije na ono što je predstavljeno u Abu Dabiju, gde je Driskol otputovao kako bi Rusima preneo detalje plana o kom su nedavno u Ženevi pregovarali Amerikanci i Ukrajinci.

Tada je plan od 28 tačaka smanjen na 19.