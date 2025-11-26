STARČEVO: Počele prijave za novogodišnje paketiće i Božićni bazar

Tradicionalna podela novogodišnjih paketića starčevačkoj deci uzrasta između dve i šest godina, kao i Božićni bazar, biće održani ove godine 17. put u nedelju, 21. decembra, na pijačnom platou Trga neolita.

Prijavljivanje za novogodišnje paketiće za decu rođenu između 2019. i 2023, može se obaviti do 12. decembra putem mejla paketici2025@yahoo.com.

Prijava treba da sadrži ime i prezime deteta, njegov datum rođenja, adresu i broj telefona jednog od roditelja.

Istog dana biće upriličen i Božićni bazar, a zainteresovani za tezgu mogu da je rezervišu radnim danom od 10 do 15 sati na broj telefona 013/631-144 ili lično u Mesnoj zajednici Starčevo.

(Pančevac/J. Filipović)

