Da li je maslinovo ulje čarobni eliksir? Nutricionistkinja ga koristila svakog dana, evo šta se desilo

Na društvenim mrežama sve češće se mogu videti influenseri koji ispijaju čaše maslinovog ulja kao da je reč o čarobnom eliksiru.

Ta pojava zaintrigirala je američku nutricionistkinju Loren Menaker, koja je odlučila da na sopstvenom telu testira šta se dogodi ako se maslinovo ulje pije svakog dana, piše Prevention.

“Maslinovo ulje poznato je po zdravim mastima i antioksidansima, pa sam pomislila – zašto ne pokušati?”, rekla je Menaker.

Njen izazov bio je jednostavan: piti maslinovo ulje svakog dana tokom sedam dana i beležiti sve promene koje bi mogla da primeti.

Za prvi dan pripremila je pravu čašicu, spremna za, kako kaže, “iskustvo tečnog zlata o kojem svi pričaju”. Međutim, čim je progutala gustu, gotovo lepljivu tečnost snažnog ukusa, shvatila je da to neće biti lako.

Ulje dodala u kafu

“Odmah sam pomislila: ovo neće ići. Tekstura je bila pregusta, a ukus preintenzivan”, priseća se.

Iako je pokušala s kvalitetnijim, skupljim uljem, ni tada nije bilo bolje. Ipak, nije želela da odustane. Setila se Starbucksove linije kafe Oleato, koja se pripremala s maslinovim uljem.

Budući da je proizvod povučen s tržišta, odlučila je da sama napravi svoju verziju.

Probava nije reagovala

Mnogi bi očekivali spektakularne rezultate – više energije, sjajniju kožu ili bolju probavu. Međutim, Menaker ističe da se nije dogodilo ništa dramatično: “Nisam se budila odmornija, koncentracija mi je bila ista, koža i kosa se nisu promenile. Ni probava nije reagovala,” rekla je.

Uprkos brojnim objavama na društvenim mrežama koje obećavaju čudesne efekte, Menaker tvrdi da u samo sedam dana nije osetila nikakve velike promene. Ipak, kao stručnjak, napominje da se mnoge koristi maslinovog ulja ne mogu osetiti odmah.

“Ne osećate kada vaše telo smanjuje oksidativni stres ili upale, ali to ne znači da se to ne događa”, objašnjava ona.

Zdravstvene koristi

Iako njen nedelju dana dug eksperiment ispijanja ulja nije doneo vidljive rezultate, dugoročne koristi maslinovog ulja naučno su dokazane.

Ekstra devičansko maslinovo ulje sadrži mononezasićene masti, pre svega oleinsku kiselinu, koja pomaže snižavanju “lošeg” LDL holesterola i povećanju “dobrog” HDL-a, čime doprinosi zdravlju srca.

Takođe je bogato antioksidansima poput polifenola i vitamina E, koji pomažu u neutralisanju slobodnih radikala i smanjuju rizik od hroničnih bolesti. Jedan od spojeva, oleokantal, ima protivupalna svojstva i deluje slično kao ibuprofen.

Maslinovo ulje, pokazala su istraživanja, pozitivno utiče i na funkciju mozga, poboljšava pamćenje i smanjuje rizik od Alchajmerove bolesti. Osim toga, uprkos visokoj energetskoj vrednosti, nije nužno povezano s gojenjem, jer zdrave masti mogu podstaći metabolizam i pomoći u regulaciji telesne težine.

Može izazvati probavne tegobe

Jedna supena kašika (15 ml) ekstra devičanskog maslinovog ulja sadrži oko 120 kalorija, 14 g masti (10 g mononezasićenih, 1,5 g polinezasićenih, 2 g zasićenih), 13% dnevne vrednosti vitamina E i 7% vitamina K.

Ne sadrži ugljene hidrate, proteine ni natrijum. Njegova vrednost leži u mastima, mikronutrijentima i biljnim antioksidansima poput oleuropeina, hidroksitirozola i oleokantala.

Iako je zdravo, maslinovo ulje je i visokokalorično, pa preterivanje može dovesti do nakupljanja kilograma. Kod nekih osoba može izazvati i probavne tegobe.

Osobe s osetljivim želucem, sindromom iritabilnog creva ili alergijom na masline trebalo bi da budu oprezne.

“Ako uzimate lekove za razređivanje krvi, obavezno se posavetujte s lekarom”, upozorava Menaker, “jer vitamin K i protivupalni sastojci mogu uticati na terapiju”.

Čak i ako ne volite ukus maslinovog ulja, možete ga umešati u preliv za salatu s limunovim sokom, sirćetom i začinskim biljem, preliti ga preko testenine, ribe, supa ili povrća, ili ga koristiti za dinstanje i pečenje na umerenim temperaturama.

(Objektiv)