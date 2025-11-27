OJT Pančevo: Optužni predlog zbog nasilničkog ponašanja

Obaveštava se javnost da je dana 25. novembra Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv lica D.R. (1973) iz Pančeva i U.R. (2003) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo Nasilničko ponašanje.

Oni su 26.1.2025. godine, oko 00.40 časova, u Pančevu na autobuskom stajalištu koje se nalazi u užem centru grada, prišli sa leđa maloletnom oštećenom (2010), kojom prilikom mu je D.R. zadao udarac drvenom letvom u predelu glave, dok mu je U.R. zadao udarac zatvorenom šakom u predelu glave, usled čega je maloletni oštećeni pao na beton, a zatim je U.R. nastavio da ga udara rukama i nogama u predelu glave i tela, dok ga je D.R. istovemeno udarao drvenom letvom u predelu glave i tela, usled kojih udaraca je maloletni oštećeni podlegao lakim telesnim povredama.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljene D.R. i U.R. oglasi krivim i svakog ponaosob osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci.

(Pančevac)