Veliki preokret na tržištu automobila: Prekretnica u pogledu razmišljanja i shvatanja

Ovo je prekretnica, istorijski trenutak na evropskom tržištu automobila – po prvi put, prodaja plag-in hibrida je nadmašila prodaju dizel vozila. Nekada neprikosnovenih vladara evropskih puteva, dizelaša, nastavljaju svoj pad i sada su pali na četvrto mesto po popularnosti.

Dizel motori su imali svoj „vrhunac“ 2010-ih, kada su činili više od 50 odsto prodaje novih automobila. Razni skandali i sistematske antidizel kampanje doveli su do njegovog pada. Proizvođači su uporno forsirali benzin, a danas struju. Prodaja se nikada nije oporavila, a prekretnice su usledile: 2017. godine, benzinski automobili su ponovo postali popularniji, 2021. godine su ih pretekli samopunjivi hibridi, a godinu dana kasnije potpuno električna vozila.

Prema podacima za prvih deset meseci ove godine, plag-in hibridi sada drže tržišni udeo od 9,4 odsto. S druge strane, dizel motori su pali na samo 8 procenata ukupne prodaje novih automobila u 27 zemalja Evropske unije, plus Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ovaj preokret se nije dogodio iznenada; do kraja drugog kvartala 2025. godine, PHEV vozila su već bila tražena od dizel motora, a očekuje se da će se ova razlika samo proširiti do kraja godine.

Nekoliko ključnih faktora doprinelo je drastičnom padu prodaje dizel motora. Strogi propisi o emisijama primorali su proizvođače da se okrenu hibridnim, plug-in hibridnim i električnim pogonskim sklopovima. Ova promena je direktno štetila dizel motorima, koji su sada gotovo potpuno nestali iz segmenta malih gradskih automobila – samo se setite vremena kada su Folksvagen Polo ili Reno Klio bili nezamislivi bez dizel opcije.

Značajni vladini podsticaji za elektrifikovana vozila takođe su zadali dodatni udarac, motivišući kupce da pređu na hibride i električne automobile. Niži porezi na ekološki prihvatljivija vozila takođe su odigrali važnu ulogu u nestanku nekada dominantnog dizela.

Ne treba zanemariti činjenicu da su benzinski motori postali znatno efikasniji, čime je smanjena prednost koju su dizel motori nekada imali u pogledu potrošnje goriva. Čitavu situaciju dodatno je ubrzao pomenuti skandal sa falsifikovanjem emisija, kao i stalni pritisak iz EU, koji će kulminirati zabranom prodaje novih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem 2035. godine.

Hibridi su postali dominantna snaga na tržištu. U prvih deset meseci ove godine činili su više od trećine svih registracija novih automobila u Evropi. Sa tržišnim udelom od čak 34,7 odsto, hibridi su daleko ispred benzinskih vozila (26,9 odsto) i električnih vozila (18,3 odsto).

