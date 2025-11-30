Produžen rok do 31. decembra za odobrenje kredita za skladištare maline roda 2025.

Rok za odobrenje kredita za pravna lica i preduzetnike koji skladište malinu roda 2025. produžen je do 31. decembra, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako se navodi, to je omogućeno Uredbom o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu roda 2025. radi pravovremenog otklanjanja tržišnih poremećaja koju je Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici.

Izmenom te uredbe produžen je rok za odobrenje kredita sa 30. novembra na 31. decembar 2025. godine.

U skladu sa izmenom, banka kredit može da odobri korisnicima kredita koji se nalaze u finansijskim poteškoćama izazvanim poremećajima na tržištu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.

U saopštenju resornog ministarstva se ističe da se na ovaj način izlazi u susret iskazanom interesovanju za kredit od strane korisnika, a ova mera takođe doprinosi očuvanju proizvodnog potencijala voćarstva, stabilnosti tržišta i kontinuitetu snabdevanja domaćeg i izvoznog tržišta.

