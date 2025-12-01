Pet porodica u Vršcu dobilo nove domove

U saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, Grad Vršac obezbedio je sredstva za kupovinu pet seoskih kuća u okviru ovogodišnjeg ciklusa programa namenjenog oživljavanju ruralnih sredina.

VRŠAC – U saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, Grad Vršac obezbedio je sredstva za kupovinu pet seoskih kuća u okviru ovogodišnjeg ciklusa programa namenjenog oživljavanju ruralnih sredina.

Grad Vršac nastavlja realizaciju državnog programa kupovine seoskih kuća sa okućnicom, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu. U ovoj godini podršku je dobilo pet porodica sa teritorije vršačke opštine. Ugovori su potpisani na svečanosti kojoj je prisustvovao Slaviša Maksimović, član Gradskog veća zadužen za ruralni razvoj.

Prema informacijama iz lokalne samouprave, očekuje se da u narednom periodu budu odobrena sredstva i za preostalih devet porodica koje su u završnim procedurama u Ministarstvu za brigu o selu, a čija je realizacija planirana u toku 2025. godine.

Objavljeno je i da će konkurs za 2026. godinu biti otvoren od početka marta do 1. novembra, dok će zainteresovani moći da dobiju sve neophodne informacije uz podršku grada.

Tokom obraćanja, Maksimović je ukazao na značaj programa, navodeći da on doprinosi poboljšanju demografske strukture i podršci ruralnim sredinama. Prema podacima koje je izneo, kroz ovaj program širom Srbije do sada je krov nad glavom obezbedilo više od 4.000 porodica, dok je na području Vršca stambeno pitanje rešeno za oko četrdeset porodica u 22 naseljena mesta.

„Čestitam novim vlasnicima kuća i želim im lep i uspešan život. Mi kao lokalna samouprava sprovodimo još niz aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje uslova za život u selima našeg grada. Nadam se da ćemo i u budućnosti uspešno nastaviti sa realizacijom ovog konkursa i da ćemo na ovaj način više mladih ljudi podstaći da konkurišu“, zaključio je Maksimović.

(Pančevac)