OJT Pančevo: Optužen za krađu torbice iz prostorija Hitne pomoći

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv S. S. (1982) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Kako se navodi u saopštenju, S. S. se tereti da je 12. maja 2025. godine, između 1 i 2 časa, u Pančevu, pod dejstvom alkohola, došao do zgrade Hitne pomoći u kojoj je zaposlen oštećeni M. S. (1982). On je, prema navodima tužilaštva, ušao kroz ajnfort u dvorište zgrade i potom pristupio nezaključanoj pomoćnoj prostoriji namenjenoj za odmor zaposlenih, gde je oštećeni spavao, dok se svedok S. P. (1985) odmarao.

U prostoriji je, kako se sumnja, sa TA peći uzeo i prisvojio maslinasto zelenu torbicu u vlasništvu oštećenog, u kojoj su se nalazila lična dokumenta, ključevi i novac od 2.000 dinara i 50 evra. Time je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 8.000 dinara.

Nakon što je uzeo torbicu, okrivljeni se uputio ka izlazu iz zgrade, gde ga je zaustavio svedok S. P. i zatražio da vrati torbicu, što je S. S. i učinio, nakon čega je pokušao da pobegne. U neposrednoj blizini zgrade zaustavljen je od strane policijskih službenika.

Tužilaštvo je predložilo da sud osudi okrivljenog na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

(Pančevac)