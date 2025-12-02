Časna sestra sebe ranila nožem u Zagrebu, pa podnela lažnu prijavu da je napadnuta

Tridesetpetodišnja časna sestra sama sebi nanela povrede u Zagrebu, pa lažno prijavila da je napadnuta, saopštila je tamošnja policija. Žena je sebi nanela povrede nožem koji je prethodno kupila u zagrebačkoj prodavnici, dodaje se u saopštenju.

Hrvatski mediji su ranije izvestili o navodnom napadu na časnu sestru, što je uznemirilo hrvatsku javnost, a društvenim mrežama se širila informacija da ju je napao strani radnik, pa je odmah pokrenuto i ospežno kriminalističko istraživanje.

Dan nakon što je otpuštena iz bolnice, policiji je podnela krivičnu, tvrdeći da ju je ranio nepoznati napadač, tako što joj je prišao na ulici i povredio je nožem.

Nakon pregleda u bolnici, utvrđene su joj lakše povrede.

Policija je, međutim, došla do saznanja koja su upućivala na moguću neistinitost prijave.

Utvrdili su da je žena lažno prijavila krivično delo, iako je znala da je lažno prijavljivanje krivično delo.

Istragom je potvrđeno da je sama sebi nanela povrede nožem koji je prethodno kupila, pa će policija protiv nje podneti krivičnu prijavu, preneli su hrvatski mediji.

(RTS)