KAČAREVO: Deca ukrasila i ovogodišnju „Žaoku”, čiji je specijalni gost bio legendarni Ršum

Jedna od retkih manifestacija koja neguje lepršav britak humor i zdravu satiru upriličena je trinaesti (ali ne i baksuzni) put u organizaciji kačarevačkog Doma kulture i uz podršku Grada Pančeva.

Najpre su na „Maloj žaoci” dodeljene nagrade za najbolje dečje radove na osnovu javnog konkursa na temu „Mislim, crtam, pišem – bolje, lepše, više”, koji je ove godine privukao brojne učesnike, a potom je organizovan program uz učešće poznatih pisaca, među kojima i čuvenog Ljubivoja Ršumovića Ršuma.

Neki od njih su se pojavili tri dana kasnije u delu festivala namenjenom odraslima na temu „Bračne i porodične zgode i nezgode”, kada im se pridružio i poznati novinar i romanopisac Vanja Bulić.

Ovogodišnji kačarevački Međunarodni festival humora i satire počeo je u utorak, 25. novembra, svečanom dodelom nagrada i diploma na osnovu konkursa „Mala žaoka 2025” u svečanoj sali Mesne zajednice u organizaciji Doma kulture „Bratstvo–jedinstvo”.

Tom prilikom su se okupili nagrađeni autori, njihovi nastavnici, kao i gosti, koji su svojim prisustvom uveličali manifestaciju.

I na ovogodišnjem konkursu, po tradiciji, učestvovali su učenici osnovnih škola s teritorije grada Pančeva.

Na konkurs je pristigao zadovoljavajući broj dečjih radova u kategoriji ilustracija, karikatura, pesama i aforizama, pa su komisije imale pune ruke posla.

Na kraju je žiri za literarni konkurs (pesme i aforizmi) „Male žaoke 2024”, u sastavu: Aleksandar Čotrić (predsednik), Mariana Stratulat i Senka Pavlović, nakon što je pročitao i procenio sve pristigle radove, doneo odluku da je pobedila Anđela Jaredić, učenica III-4 iz Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj”.

Drugo mesto zauzela je Tara Malešević (VI-2, OŠ „Stevica Jovanović), a treće Marija Dimić (VI-4, OŠ „ Stevica Jovanović”).

Drugi žiri „Male žaoke”, koji su činili Jelena Badnjevac Ristić (predsednica), Dragojla Lacković i Radojka Stanojković, pregledao je 193 prispela likovna rada iz devet škola i jedne radionice – sekcije crtanja za decu „Čarobni svet crtanja”.

Oni su doneli odluku da prva nagrada ode u ruke Mariji Nedeljković (II-1, OŠ „Đura Jakšić”, Pančevo). Drugo mesto je zauzela Jana Vasilj (VII-1, OŠ „Aksentije Maksimović”, Dolovo), a treće desetogodišnja Anja Damjanović („Čarobni svet

Nakon uručenja nagrada, svoje radove publici, koju su uglavnom činila deca, predstavili su i članovi literarnog žirija Aleksandar Čotrić, Mariana Stratulat i Senka Pavlović.

Posebnu pažnju izazvao je legendarni dečji pesnik Ljubivoje Ršumović Ršum, pored ostalog poznat i po stihovima „Cveće je ukras bašte, leptir je ukras cveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta”.

Njemu je dodeljeno je i priznanje „Zoran T. Popović”, ustanovljeno u znak sećanja na preminulog aforističara koji je bio osnivač i dugogodišnji selektor „Žaoke”.

Te večeri otvorena je i izložba nagrađenih likovnih i literernih dečjih radova, koja je i dalje u Velikoj sali Doma omladine i još uvek se može se pogledati.

Festival je završen u petak, 28. novembra, kada je takođe u svečanoj sali Mesne zajednice Kačarevo održana „Žaoka” za odrasle.

Događaj je pred brojnom publikom najavila direktorka kačarevačkog Doma kulture Veronika Kerekeš Stevanovski, a otvorio ga je član Gradskog veća zadužen za kulturu Darko Ješić.

Nakon toga su nastupili eminentni pisci i aforističari iz Srbije i regiona, koji su predstavili svoje radove na temu „Bračne i porodične zgode i nezgode”.

Pored Pančevaca Aleksandra Čotrića (koji je i selektor festivala), Senke Pavlović i Jasmine Ćirković, učestvovali su i gosti iz inostranstva Ljupka Cvetanova iz Štipa (Severna Makedonija) i Goran Mrakić iz Temišvara (Rumunija).

Specijalni gost bio je romanopisac i novinar Vanja Bulić, a dobroj atmosferi doprineo je i tamburaški orkestar „Neolit” iz Starčeva.

